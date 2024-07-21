Уряд Німеччини не хоче закривати центр, оскільки побоюється, що це спричинить аналогічну відповідь з боку Москви.

Представники провідної опозиційної німецької партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) заявляють, що "Російський дім" у Берліні є центром агентів РФ, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури з посиланням на The Telegraph.

Центром керує Росспівробництво - Федеральне агентство у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці. За кордоном його вважають мережею шпигунів і крім того, установа перебуває під санкціями.

Речник ХДС заявив, що культурні інституції Росії слід розглядати як політичний інструмент. Однак попри це уряд Німеччини не хоче закривати центр, оскільки побоюється, що це спричинить аналогічну відповідь з боку Москви. РФ, наприклад, може у відповідь закрити Інститут Ґете.