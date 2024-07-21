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Німецька опозиційна партія назвала "Російський дім" у Берліні центром агентів РФ

Уряд Німеччини не хоче закривати центр, оскільки побоюється, що це спричинить аналогічну відповідь з боку Москви. 

Німецька опозиційна партія назвала "Російський дім" у Берліні центром агентів РФ
російська пропаганда
Фото: EPA/UPG

Представники провідної опозиційної німецької партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) заявляють, що "Російський дім" у Берліні є центром агентів РФ, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури з посиланням на The Telegraph.

Центром керує Росспівробництво - Федеральне агентство у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці. За кордоном його вважають мережею шпигунів і крім того, установа перебуває під санкціями.

Речник ХДС заявив, що культурні інституції Росії слід розглядати як політичний інструмент. Однак попри це уряд Німеччини не хоче закривати центр, оскільки побоюється, що це спричинить аналогічну відповідь з боку Москви. РФ, наприклад, може у відповідь закрити Інститут Ґете.

  • Минулого місяця Федеральне відомство з охорони конституції заявило, що російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. 
  • The Wall Street Journal також оприлюднило матеріал із посиланням на співрозмовників у  спецслужбах Австрії та інших західних посадовців. Вони відзначили, що Відень став "базою" для підпільної оперативної діяльності РФ. Звідси російські оперативники координують фінансову та логістичну підтримку для убивств, диверсій та вербування по всій території Європи.
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