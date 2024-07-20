Також повідомляється про удари ЦАХАЛ по пускових ракетних установках "Хезболли" в південному Лівані.

Ізраїль, Велика Британія і США завдали авіаційного удару по складу палива і нафтопереробному заводу в єменському порту Аль-Худейда, повідомляє “Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві медіа.

Видання Al Arabiya, посилаючись на неназвані джерела, повідомляє, що удару по порту Аль-Худейда в Ємені нанесли 12 ізраїльських літаків, включно з винищувачами F-35, на місці авіаудару виникла об'ємна пожежа.

Також повідомляється про удари ЦАХАЛ по пускових ракетних установках "Хезболли" в південному Лівані.

У ЦАХАЛ удари по Ємену назвали відповіддю на атаки на Ізраїль за останні місяці.

Зі свого боку, єменські хусити пообіцяли помститися Ізраїлю.

Нагадаємо, напередодні унаслідок удару дрона по Тель-Авіву загинула людина. Єменські хусити взяли відповідальність за удар. Угруповання заявило про удар новим типом безпілотника.