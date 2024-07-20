США планують нові санкції проти Китаю через співпрацю із Росією

Цього разу під санкції можуть потрапити банки.

США планують нові санкції проти Китаю через допомогу Росії вести війну проти України. Під обмеження можуть потрапити банки.

Про це заявив радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван, пише Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Китаю слід зупинитися, тому що ми вважаємо, що це глибоко поза межами гідної поведінки національних держав. Ви можете очікувати додаткових санкцій", – сказав він.

За його словами, санкції базуватимуться на минулорічному указі президента Джо Байдена, який дозволив міністерству фінансів США обмежувати банки, які сприяють виробленню товарів подвійного призначення для допомоги російській оборонній промисловості, і додав, що ці повноваження були надані недарма.

"Сьогодні у мене немає прогнозів, але я просто скажу вам, що з часом ми об’єднали інструменти, щоб мати змогу реагувати на таку поведінку. І ми будемо реагувати на таку поведінку", – сказав Салліван.

Ця заява є попередженням про те, що адміністрація Байдена розглядає додаткові заходи для припинення підтримки китайськими компаніями оборонної промисловості Росії. У США уточнюють, що Китай поки не надає пряму летальну підтримку Росії, але лідери НАТО на саміті тиждень тому назвали Китай «вирішальним фактором, що сприяє» війні Росії в Україні.

Країни-члени Альянсу дедалі більше занепокоєні тим, що Пекін наближається до надання летальної допомоги, від якої застерігали західні чиновники. Зокрема, за йдеться про те, що китайські і російські компанії наразі розробляють ударний безпілотник, схожий на іранські «Шахеди».

Пекін реагує на повідомлення США з конкретними доказами фінансових операцій, які порушують санкції, але, за словами Саллівана, «загалом, картина не дуже приємна», оскільки китайські фірми продовжують допомагати російській військовій машині.