Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери
Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
У світі стався глобальний IT-збій: скасовані рейси, проблеми з банкінгом та телебаченням (доповнено)
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
В низці областей призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго
В низці областей призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
ГоловнаСвіт

Штаб Байдена не виконує план збору пожертв у липні навіть на 50%

Великі донори не хочуть давати гроші на тлі протистояння щодо майбутнього чинного президента.

Штаб Байдена не виконує план збору пожертв у липні навіть на 50%
Джо Байден

Передвиборча кампанія чинного президента США Джо Байдена у липні відчуває брак фінансування у вигляді пожертв, особливо з боку великих спонсорів. Станом на зараз, за інформацією Reuters, амбітний план зібрати за місяць 50 мільйонів доларів не виконано навіть наполовину. 

У штабі господаря Білого дому заперечують наявність проблем із грошима і стверджують, що потік донатів міг стати меншим через "період відпусток у менеджменті великих компаній".

Проте основною причиною скромних фінансових здобутків демократів називають невизначеність щодо того, чи залишиться Байден у передвиборчих перегонах після провальних теледебатів та масових закликів від однопартійців зняти свою кандидатуру. 

Заважає збирати гроші президенту і коронавірус. Через хворобу Байден переніс низку запланованих мітингів - в Остіні, Денвері та Каліфорнії. Проте обіцяє, що встигне впоратися із хворобою вже до наступного тижня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies