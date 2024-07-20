Штаб Байдена не виконує план збору пожертв у липні навіть на 50%

Передвиборча кампанія чинного президента США Джо Байдена у липні відчуває брак фінансування у вигляді пожертв, особливо з боку великих спонсорів. Станом на зараз, за інформацією Reuters, амбітний план зібрати за місяць 50 мільйонів доларів не виконано навіть наполовину.

У штабі господаря Білого дому заперечують наявність проблем із грошима і стверджують, що потік донатів міг стати меншим через "період відпусток у менеджменті великих компаній".

Проте основною причиною скромних фінансових здобутків демократів називають невизначеність щодо того, чи залишиться Байден у передвиборчих перегонах після провальних теледебатів та масових закликів від однопартійців зняти свою кандидатуру.

Заважає збирати гроші президенту і коронавірус. Через хворобу Байден переніс низку запланованих мітингів - в Остіні, Денвері та Каліфорнії. Проте обіцяє, що встигне впоратися із хворобою вже до наступного тижня.