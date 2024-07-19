Байден готовий переосмислити участь у виборах на тлі тиску з боку Ненсі Пелосі, ‒ The Guardian

Останніми днями Джо Байден став більш відкритим для того, щоб почути аргументи про те, що йому не треба брати участі у виборах президента CША від Демократичної партії, пише The Guardian.
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила колегам-демократам, що його можна буде переконати незабаром залишити перегони.
The Washington Post написала, що Пелосі відіграла важливу роль у передачі “меседжів” від демократів Палати до Білого дому, висловлюючи занепокоєння щодо того, що Байден не зможе перемогти Дональда Трампа в листопаді. На її думку, Байден близький до прийняття рішення припинити свою кампанію.
Раніше повідомлялося, що Пелосі знову почала тиснути на Байдена, зокрема після невдалого замаху на Дональда Трампа минулої суботи.
Видання зазначає, що хоча Байден продовжує наполягати, що візьме участь у виборах у листопаді, він почав запитувати про негативні результати опитувань і про те, чи у віцепрезидентки Камали Гарріс, яка вважається фаворитом на його заміну, “справи йдуть краще”.
“Ознаки можливої зміни позиції з'явилися після того, як Байден у середу отримав позитивний результат на Covid-19, що змусило його ізолюватись на кілька днів, одночасно скоротивши передвиборчий візит до Невади, який був частиною його спроби показати, що його кандидатура є «дуже живою»”, ‒ йдеться у матеріалі.
Останні опитування показують, що Байден зараз відстає від Трампа на два пункти у Вірджинії, штаті, у якому він переміг на 10 пунктів у 2020 році, і сигналізує про те, що ключові демократи, включно з Бараком Обамою, тепер вважають, що він повинен піти з перегонів.
- Після невдалих дебатів із Дональдом Трампом нинішній президент США зіткнувся із закликами від своєї ж партії та донорів залишити гонку.
- Минулого тижня донори Демократичної партії, громадські лідери та керівники деяких бізнесів надіслали листа президенту, в якому закликали його припинити участь у виборах. Лист має вже 168 підписантів.
- Тоді Байден провів приватну розмову зі своїм Національним фінансовим комітетом, до якого входять сотні провідних донорів і постачальників демократів, і заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру.
- The New York Times написало, що провідні донори партії вирішили заморозити майже 90 мільйонів доларів пожертв на виборчу кампанію Байдена.
- Нещодавно він заявив, що змусити його зняти кандидатуру може "тільки Всевишній Господь".
- Тепер же Байден заявив, що розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо у нього виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям".
- Тим часом нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент США повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
- Наразі ж Національний комітет Демократичної партії США відкладає на тиждень свої плани висунути Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави.