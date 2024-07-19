Байден готовий переосмислити участь у виборах на тлі тиску з боку Ненсі Пелосі, ‒ The Guardian

Останніми днями Джо Байден став більш відкритим для того, щоб почути аргументи про те, що йому не треба брати участі у виборах президента CША від Демократичної партії, пише The Guardian.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила колегам-демократам, що його можна буде переконати незабаром залишити перегони.

The Washington Post написала, що Пелосі відіграла важливу роль у передачі “меседжів” від демократів Палати до Білого дому, висловлюючи занепокоєння щодо того, що Байден не зможе перемогти Дональда Трампа в листопаді. На її думку, Байден близький до прийняття рішення припинити свою кампанію.

Раніше повідомлялося, що Пелосі знову почала тиснути на Байдена, зокрема після невдалого замаху на Дональда Трампа минулої суботи.

Видання зазначає, що хоча Байден продовжує наполягати, що візьме участь у виборах у листопаді, він почав запитувати про негативні результати опитувань і про те, чи у віцепрезидентки Камали Гарріс, яка вважається фаворитом на його заміну, “справи йдуть краще”.

“Ознаки можливої зміни позиції з'явилися після того, як Байден у середу отримав позитивний результат на Covid-19, що змусило його ізолюватись на кілька днів, одночасно скоротивши передвиборчий візит до Невади, який був частиною його спроби показати, що його кандидатура є «дуже живою»”, ‒ йдеться у матеріалі.

Останні опитування показують, що Байден зараз відстає від Трампа на два пункти у Вірджинії, штаті, у якому він переміг на 10 пунктів у 2020 році, і сигналізує про те, що ключові демократи, включно з Бараком Обамою, тепер вважають, що він повинен піти з перегонів.