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Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери

Невідомо, що стало причиною пожежі, імовірно, судна зіткнулися. 

Біля Сінгапуру горять два нафтові танкери
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на світанку загорілися два нафтові танкери на схід від Сінгапуру.

Про це пише Вloomberg.

Танкер "Hafnia Nile" для перевезення нафтопродуктів під прапором Сінгапуру, і "Ceres I" для перевезення сирої нафти під прапором Сан-Томе і Прінсіпі, знаходяться за 55 км від крихітного острова Педра-Бранка.

Поки не відомо, що стало причиною пожежі, однак припускають, що однією із причин може бути зіткнення. Вони входять до так званого "тіньового флоту старих суден", які перевозять підсанкційну сиру нафту одним із найбільш завантажених водних шляхів у світі. Перевезення нафти з судна на судно є відносно поширеним явищем у водах біля південної частини Малайзійського півострова.

Влада Сінгапуру звернулася за допомогою до пропливаючих суден у пошуках і порятунку екіпажів. 

Корабель військово-морських сил RSS Supreme перебуває неподалік і також надає допомогу разом із сінгапурським військовим вертольотом.

Судна "тіньового флоту" створювали проблеми Сінгапуру і раніше. Нафтовий танкер тіньового флоту сів на мілину поблизу Сінгапуру в грудні, а на початку минулого року корабель під назвою Pablo згорів біля Малайзії.

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