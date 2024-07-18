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11 танкерів, пов'язані з перевезенням нафти із РФ, потрапили під санкції Британії

Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

11 танкерів, пов'язані з перевезенням нафти із РФ, потрапили під санкції Британії
Танкер
Фото: mbk-news.appspot.com

Великобританія внесла у санкційний список ще 11 танкерів, які пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн, повідомляє "Європейська правда".

Британський уряд зазначив, що обмежувальні заходи запровадили проти тих суден, які беруть участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України. 

Танкери, які потрапили під санкції, ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука. Їм тепер заборонили доступ до британських портів, а також заходити їхнім капітанам чи лоцманам. Крім того, може бути припинена реєстрація танкерів в Судовому реєстрі Великої Британії, а капітани і лоцмани цих суден можуть отримати припис про затримання.

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