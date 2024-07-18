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Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії на другий термін

За її призначення  проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284.

Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії на другий термін
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент на засіданні в четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284. Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи вдасться їй отримати достатньо підтримки.

Представники єврогрупи "Лівих" перед тим пропонували відкласти голосування, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно ролі фон дер Ляєн у закупівлі вакцин проти коронавірусу, але переважна більшість депутатів виступила проти.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці ЄС, а також запровадити нові посади в Єврокомісії – зокрема, комісарів з питань оборони, будівництва житла, Середземноморського регіону та рибальства.

Вона також пообіцяла сприяти конкурентоспроможності Євросоюзу та інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

  • Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Європейської комісії погодили лідери ЄС на неформальному саміті наприкінці червня, разом з іншими топпосадовцями Євросоюзу. Однак, якщо би вона не набрала 361 голос, лідери ЄС мали б висунути іншого кандидата.
  • Призначення фон дер Ляєн ще не означає початку роботи нового складу Єврокомісії: Європарламент повинен схвалити кандидатури всіх комісарів, на що можуть піти тижні.  

27 червня очільники держав та урядів країн Євросоюзу дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін:

  • Президентом Європейської ради стане  Антоніу Кошта, ексочільник уряду Португалії. Кандидата від соціал-демократів лідери погодилися призначити на 2,5 роки. Згодом можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.
  • Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні п'ять років стане діюча прем’єрка Естонії Кая Каллас. Вона обійме цю посаду по квоті лібералів, і це стане першим в історії ЄС призначення на таку посаду кандидата зі Східної Європи.
  • Президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Мецола. Вона, як і Урсула фон дер Ляєн, представляє групу Європейської народної партії. 
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