Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії на другий термін

За її призначення проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284.

Європейський парламент на засіданні в четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284. Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи вдасться їй отримати достатньо підтримки.

Представники єврогрупи "Лівих" перед тим пропонували відкласти голосування, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно ролі фон дер Ляєн у закупівлі вакцин проти коронавірусу, але переважна більшість депутатів виступила проти.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці ЄС, а також запровадити нові посади в Єврокомісії – зокрема, комісарів з питань оборони, будівництва житла, Середземноморського регіону та рибальства.

Вона також пообіцяла сприяти конкурентоспроможності Євросоюзу та інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Європейської комісії погодили лідери ЄС на неформальному саміті наприкінці червня, разом з іншими топпосадовцями Євросоюзу. Однак, якщо би вона не набрала 361 голос, лідери ЄС мали б висунути іншого кандидата.

Призначення фон дер Ляєн ще не означає початку роботи нового складу Єврокомісії: Європарламент повинен схвалити кандидатури всіх комісарів, на що можуть піти тижні.

27 червня очільники держав та урядів країн Євросоюзу дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін: