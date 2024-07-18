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Байден заявив, що його "нудить від Ілона Маска"

Президент у персональному акаунті обіграв повідомлення про хворобу.

Байден заявив, що його "нудить від Ілона Маска"
Джо Байден та Ілон Маск
Фото: CNBC

Після офіційної заяви Білого дому про виявлення у Джо Байдена коронавірусної хвороби президент США написав у своєму верифікованому особистому акаунті в мережі X повідомлення "I'm sick", яке перекладається "Я хворий".

Проте наступним твіттом демократ додав "of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election", змінивши увесь контекст: "Мене нудить від Ілона Маска та його багатеньких товаришів, які намагаються купити ці вибори". Таким чином Байден закликав своїх прихильників активніше жертвувати кошти на його передвиборчу кампанію.

На своїй "робочій" президентській сторінці господар Білого дому повідомив, що почувається добре, подякував усім за побажання міцного здоров'я та заявив, що навіть під час самоізоляції збирається працювати, "щоб виконувати свою роботу для американського народу".

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