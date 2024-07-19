Гантер Байден вимагає скасування кримінальних справ через "прецедент Трампа"

Син президента вважає, що має бути звільнений від обвинувачень, як це сталося з республіканцем.

Син Джо Байдена Гантер у четвер звернувся до федерального суду з клопотанням щодо зняття проти нього звинувачень в ухилянні від сплати податків та незаконному володінні зброєю. На його думку, підставою є рішення щодо припинення кримінального переслідування Дональда Трампа за зберігання секретних документів.

Як пише The Guardian, справи Байдена-молодшого та республіканця справді мають спільну рису: в обох випадках спеціального радника, який представляє сторону обвинувачення, призначав на посаду генеральний прокурор Меррік Гарланд. Проте суддя у Флориді Ейлін Кеннон назвала такий крок неконституційним: це мало б бути подання президента, затверджене Конгресом, а не самовільне рішення посадовця.

Адвокати Гантера Байдена просять застосувати до його судових процесів ту саму логіку і визнати їх такими, що підлягають скасуванню. За однією зі справ, а саме щодо брехні про відсутність наркотичної залежності при купівлі зброї, син президента вже отримав від колегії присяжних вирок "винен".