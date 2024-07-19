Ізраїльський міністр-екстреміст здійснив провокацію у Єрусалимі

Ітамар Бен-Гвір виступає категорично проти мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАСом у Газі.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір, відомий своїми радикальними націоналістичними поглядами, здійснив провокативний візит на Храмову гору у Єрусалимі, де записав відео на тлі священного для мусульман комплексу мечеті Аль-Акса.

Як повідомляє The Guardian, урядовець заявив, що прийшов на святе для палестинців місце, щоб "молитися за повернення ізраїльських заручників, але без безрозсудної угоди та капітуляції". Він також пообіцяв продовжувати докладати зусиль, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу "опирався міжнародному тиску підписувати мирну угоду і надалі проводив воєнну операцію в Газі".

Витівку Бен-Гвіра засудили як представники світової спільноти, так і його власні колеги з уряду. Міністр внутрішніх справ Моше Арбель висловив сподівання, що "одного дня ера його провокацій мине". А речник Ради безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі висловив "стурбованість риторикою та діями, які є контрпродуктивними та заважають миру та безпеці у регіоні".