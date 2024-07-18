Британія закликала Росію звільнити затриманих в Україні представників ОБСЄ

Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд закликав Росію негайно звільнити затриманих в Україні представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Як ідеться на сайті британського уряду, минулого тижня працівник ОБСЄ Вадим Голда отримав вирок окупаційного суду - 14 років позбавлення волі. Крім нього, росіяни незаконно утримують ще кількох представників організації.

"Затримання і поводження з Вадимом та його колегами зі Спеціальної моніторингової місії в Україні є порушенням загальновизнаних міжнародних принципів, включаючи Гельсінський заключний акт. Вони існують для забезпечення безпеки наших співгромадян, коли вони виконують свої обов'язки в межах міжнародного мандату. Більше того, це наші колеги", - наголосив Голланд.

Постпред Британії підкреслив, що "дії Росії створили жахливий прецедент, який має викликати серйозне занепокоєння у всіх нас".

Голланд також закликав Москву звільнити і всіх громадян України, яких незаконно утримують окупанти.