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​Німеччина прийняла на лікування вісьмох важкохворих дітей з "Охматдиту"

Дітей супроводжують 10 близьких родичів.

​Німеччина прийняла на лікування вісьмох важкохворих дітей з "Охматдиту"
Операційна, в якій оперували дитину під час ракетного удару
Фото: Інна Варениця

Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Зазначається, що Німеччина евакуювала і прийняла на лікування загалом вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них – онкохворі. 

Дітей супроводжують 10  близьких родичів.

"Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві ще раз показав незбагненну нелюдськість, з якою Путін веде свою агресивну війну проти України. Саме тому ми продовжуємо нашу гуманітарну підтримку України всіма силами", – прокоментувала голова МВС Німеччин Ненсі Фезер.

"Тяжкохворі діти, які постраждали, не повинні стати жертвами цієї злочинної загарбницької війни. Ми забезпечимо їм хороший догляд у спеціалізованих німецьких клініках", – додав міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах. 

Як повідомлялося,  Німеччина надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит". 

Удар Росії по дитячій лікарні 

- 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Унаслідок атаки загинули дві людини, ще 50 поранені. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки

- За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.

- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуювали дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати. 

- Після злочинного удару пна чат-бот ГУР Міноборони звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування “Енгельс”) — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101, повідомляє “Інформаційний спротив”. Він надав фото і службові документи командирів, причетних до атаки.

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