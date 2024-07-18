Кислиця викрив брехню російського постпреда при ООН і його "шефа" Лаврова про удар по "Охматдиту"

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця викрив брехню російського представника Василя Небензі та його "шефа", міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Обидва вони збрехали про провину України в ударі по дитячій лікарні "Охматдит", і обидва зробили це по-різному.
17 липня в ООН Сергій Лавров збрехав, що в лікарню влучили уламки російської ракети, яку буцімто збила ППО. А Небензя 9 липня заявив, що в "Охматдит" влучила ракета протиповітряної оборони, а не уламки російської.
"Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ", – прокоментував Кислиця.
Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ.— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024
Ось і цього разу версія лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в «Охматдит», озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з… pic.twitter.com/uJNoDkHWQF
- 8 липня Росія завдала прицільного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Унаслідок атаки зруйновано корпуси з унікальним обладнанням, яке рятувало життя дітей. Загинули двоє людей, зокрема лікарка, а одна дитина згодом померла в лікарні.
- За даними українського генпрокурора, в лікарню влучила російська ракета Х-101. Ракета рухалася на "Охматдит" прямо, без відхилень.