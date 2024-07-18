Кислиця викрив брехню російського постпреда при ООН і його "шефа" Лаврова про удар по "Охматдиту"

Обидва збрехали про атаку, при цьому назвали різні версії.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця викрив брехню російського представника Василя Небензі та його "шефа", міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Обидва вони збрехали про провину України в ударі по дитячій лікарні "Охматдит", і обидва зробили це по-різному.

17 липня в ООН Сергій Лавров збрехав, що в лікарню влучили уламки російської ракети, яку буцімто збила ППО. А Небензя 9 липня заявив, що в "Охматдит" влучила ракета протиповітряної оборони, а не уламки російської.

"Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ", – прокоментував Кислиця.

Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ.



Ось і цього разу версія лаврова про те, що саме російська ракета, її обломки влучили в «Охматдит», озвучена ним в ООН 17 липня, не співпала з… pic.twitter.com/uJNoDkHWQF — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024