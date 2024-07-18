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Кислиця викрив брехню російського постпреда при ООН і його "шефа" Лаврова про удар по "Охматдиту"

Обидва збрехали про атаку, при цьому назвали різні версії. 

Кислиця викрив брехню російського постпреда при ООН і його "шефа" Лаврова про удар по "Охматдиту"
Небензя
Фото: EPA/UPG

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця викрив брехню російського представника Василя Небензі та його "шефа", міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Обидва вони збрехали про провину України в ударі по дитячій лікарні "Охматдит", і обидва зробили це по-різному. 

17 липня в ООН Сергій Лавров збрехав, що в лікарню влучили уламки російської ракети, яку буцімто збила ППО. А Небензя 9 липня заявив, що в "Охматдит" влучила ракета протиповітряної оборони, а не уламки російської.

"Ще в лютому 2022 р. на засіданнях Радбезу я радив нєбєнзі частіше набирати свого шефа у Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у НЙ", – прокоментував Кислиця. 

  • 8 липня Росія завдала прицільного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Унаслідок атаки зруйновано корпуси з унікальним обладнанням, яке рятувало життя дітей. Загинули двоє людей, зокрема лікарка, а одна дитина згодом померла в лікарні.
  • За даними українського генпрокурора, в лікарню влучила російська ракета Х-101. Ракета рухалася на "Охматдит" прямо, без відхилень. 
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