Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 325 людей, у тому числі 28 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 19 людей отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 17 липня росіяни поранили 19 жителів Донеччини”, – написав посадовець.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 липня.

Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської ТГ пошкоджено 2 будинки. У Желанному Очеретинської ТГ поранено людину. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено двоповерхівку. У Покровську поранено 6 людей, пошкоджено 21 багатоповерхівку. У Новогродівській ТГ поранено 2 людини в Новожеланному, пошкоджено 4 адмінбудівлі в Михайлівці.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 підприємств і 2 адмінбудівлі; у Ямполі 8 будинків зруйновано; 1 будинок зруйновано у Торському і Зарічному. У Марковому Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок. В Іллінівській ТГ пошкоджено 7 об'єктів у Плещіївці і 2 у Яблунівці.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Торецькій ТГ поранено людину, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю.

Зазначимо, вночі ППО збила над Україною 16 запущених Росією "шахедів" та дві керовані ракети. Всього виявили 19 ворожих цілей, більшість знищили на східному напрямку.