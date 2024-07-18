Головне за ніч та ранок четверга, 18 липня: 144 боєзіткнення, 16 збитих "шахедів", обстріл Куп'янщини

Нічна повітряна атака, 144 бойові зіткнення , бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, хвороба Байдена.

У ніч на 18 липня ворог завдав удару по території України 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та трьома керованими авіаційними ракетами. ППО збила всі ворожі безпілотники та дві ракети, повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Shahed-131/136» ворог запускав із Курської області Росії. Дві ракети Х-59/Х-69 та одну Х-35 йшли із південного напрямку.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за добу відбулося 144 бойові зіткнення. Росія завдала двох ракетних ударів, 67 авіаударів (104 КАБи), здійснила 4605 обстрілів, зокрема 94 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії. Відбулося 20 бойових зіткнень у районі Глибокого і Вовчанська, ворог активно задіював бомбардувальну авіацію, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк..

На Торецькому напрямку росіяни продовжували активно діяти. 29 разів проводили атаки на позиції оборонців у районах Північного і Нью-Йорка, при цьому завдавали ударів КАБами.

На Покровському захисники відбили 26 штурмів і атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша і Яснобродівка. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів. Також вдалося ліквідувати 92 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ, 54 артилерійські системи та 7 танків.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали близько 563 640 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 18 липня, близько 02:30, у с. Глушківка Куп'янського району Харківської області через ворожу атаку імовірно КАБ загорівся приватний будинок.

Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під час участі у щорічній конференції UnidosUS у Лас-Вегасі президент США Джо Байден здав позитивний текст на коронавірус. Білий дім повідомив, що глава держави має нежить, непродуктивний кашель та відчуває загальну слабкість.

Як пише CNN, візит Байдена до Невади перервано, він відбув до рідного для себе штату Делавер, де перебуватиме на самоізоляції у будинку в місті Рехобот-Біч. Лікар президента заявив, що його пацієнт вжив першу дозу препарату від ковіду Paxlovid.

Підозра на коронавірус була у Байдена під час теледебатів із Дональдом Трампом, коли демократ мав відчутно хриплий та слабкий голос. Проте, за словами самого президента, ковід-тести тоді дали негативний результат.

Раніше Джо Байден заявив, що може розглянути варіант відмовитися від участі у листопадових виборах, якщо в нього виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям".

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