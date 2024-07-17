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Байден розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям"

Наразі жоден із лікарів не сказав прямо про проблеми зі здоров'ям у чинного президента.

Байден розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям"
Президент США Джозеф Байден
Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Президент США Джозеф Байден заявив, що розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо у нього виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям", передає New York Times.

За словами Байдена, жоден із його лікарів не сказав йому, що лідер США має серйозне захворювання. Якщо ж це станеться, президент перегляне своє рішення щодо участі у виборах.

"Якби в мене виявилося якесь захворювання, якби лікарі прийшли до мене і сказали, що у вас така проблема...", — сказав Байден в інтерв'ю BET News.

Байден також уперше заявив, що розраховував відійти від президентства і "передати його комусь іншому", але вирішив знову балотуватися, оскільки вірив, що його мудрість і досвід допоможуть подолати розбіжності, що посилюються в державі.

"Я думаю, я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, незважаючи на те, що нам говорили, що ми не зможемо цього зробити. Але доведеться зробити ще багато, і я не хочу від цього відмовлятися", - сказав лідер США.

  • Після невдалих дебатів із Дональдом Трампом Байден зіткнувся із закликами від своєї ж партії та донорів залишити гонку.
  • Однак нещодавно він заявив, що змусити його зняти кандидатуру може "тільки Всевишній Господь".
  • Нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент США повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
  • Особистий лікар президента Байдена Кевін О'Коннор на тлі активного обговорення стану здоров'я глави держави заперечив чутки про те, що демократ страждає від хвороби Паркінсона.
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