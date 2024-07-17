Байден розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям"

Президент США Джозеф Байден заявив, що розгляне можливість відмовитися від участі у виборах, якщо у нього виникнуть "стани, пов'язані зі здоров'ям", передає New York Times.
За словами Байдена, жоден із його лікарів не сказав йому, що лідер США має серйозне захворювання. Якщо ж це станеться, президент перегляне своє рішення щодо участі у виборах.
"Якби в мене виявилося якесь захворювання, якби лікарі прийшли до мене і сказали, що у вас така проблема...", — сказав Байден в інтерв'ю BET News.
Байден також уперше заявив, що розраховував відійти від президентства і "передати його комусь іншому", але вирішив знову балотуватися, оскільки вірив, що його мудрість і досвід допоможуть подолати розбіжності, що посилюються в державі.
"Я думаю, я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, незважаючи на те, що нам говорили, що ми не зможемо цього зробити. Але доведеться зробити ще багато, і я не хочу від цього відмовлятися", - сказав лідер США.
- Після невдалих дебатів із Дональдом Трампом Байден зіткнувся із закликами від своєї ж партії та донорів залишити гонку.
- Однак нещодавно він заявив, що змусити його зняти кандидатуру може "тільки Всевишній Господь".
- Нове опитування показало, що майже дві третини демократів вважають, що президент США повинен покинути президентські перегони і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.
- Особистий лікар президента Байдена Кевін О'Коннор на тлі активного обговорення стану здоров'я глави держави заперечив чутки про те, що демократ страждає від хвороби Паркінсона.