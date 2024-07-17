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Податковий комітет підтримав збільшення мита на солодку воду

Ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази.

Податковий комітет підтримав збільшення мита на солодку воду
Фото: з відкритих джерел

У Верховній раді підтримали збільшення податку на солодку воду з 2025 року. Згідно розрахунків, ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

"Комітет підтримав 9032-1 щодо запровадження податку на солодку воду з наступного року", — ідеться у повідомленні. 

Як зазнаначив нардеп, "За" проголосували 16 членів комітету. Утрималися — 4, проти — 1.

"По саму закону: хочуть запровадити податок у розмірі 10 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі", —додає Железняк. 

За словами нардепа, передбачається пільговий період оподаткування до дати припинення або скасування воєнного стану в Україні, за ставкою 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі.

Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази.

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