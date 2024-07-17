Наступного тижня у Верховній Раді буде розгляд кадрового блоку питань, повідомив у коментарі LB.ua народний депутат Ярослав Железняк.

Офіційної інформації про це наразі немає. Железняк припустив, що "вірогідність того, що це буда повна зміна уряду, 95%".

Він нагадав, що припинення повноважень уряду під час дії воєнного стану неможливе – це визначено законом "Про правовий режим воєнного стану". Юристи, з якими спілкувався парламентар, стверджують, що відставка прем'єра і призначення нового уряду є припиненням повноваження попереднього кабміну, що заборонено законом.

Це створює ризики трактувань законності нового уряду. Тому для заміни прем'єра треба внести поправку в закон про воєнний стан.

"Вона буде логічна. Не думаю, що хтось із колег буде проти таких змін, але це, скажімо, буде правильно з точки зору дотримання процедури", – сказав Железняк.

Також неврегульованим залишається питання призначення нових міністрів: Железняк каже, що нардепи вимагатимуть окремого голосування за кожного міністра, а не пакетом.

Водночас нардеп не бачить політичної логіки заміни уряду перед підвищенням податків та на тлі проблем із енергетикою.