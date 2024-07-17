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Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді приїхав у Харків

ООН надала Харківській області 10 генераторів для семи громад. 

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді приїхав у Харків
Фото: Олег Синєгубов

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у середу, 17 липня, приїхав до Харкова. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні з візитом на Харківщині перебуває Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Обговорили оперативну ситуацію в області та актуальні проблемні питання. Серед них — підготовка до опалювального сезону", — ідеться у дописі.

Разом із делегацією ОВА Філіппо Гранді вшанував пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

За уточненням Олега Синєгубова,  кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії росла  до 95.

Відомо, що ООН надала Харківській області 10 генераторів для семи громад. 

"Це обладнання призначене для об'єктів критичної інфраструктури міст і сіл, і будуть надзвичайно важливі у випадках відсутності електроенергії. Їх передадуть у Богодухівську, Первомайську, Валківську, Безлюдівську, Лозівську, Височанську та Чугуївські громади", — розповів Синєгубов.

Верховний комісар ООН не вперше здійснює візит до Харкова. У січні 2023 року Гранді запевнив харківʼян у подальшій гуманітарній і фінансовій підтримці з боку ООН.

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