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Безугла з другої спроби вийшла з фракції "Слуга Народу"

Вона звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Безугла з другої спроби вийшла з фракції "Слуга Народу"
Мар’яна Безугла
Фото: sluga-narodu.com

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що знову подала заяву на вихід із парламентської фракції "Слуга Народу". Перший віцеспікер Верховної Ради вже зачитав її заяву.

Про вихід депутатка написала у фейсбуці.

Вона пояснила своє рішення тим, що "не розуміє" пріоритети колег по Комітету з питань нацбезпеки та оборони, а також звинуватила депутатів фракції в тому, що вони "підкилимно об’єднуються з опозицією в питаннях саботажу".

Крім того, Безугла каже, що комітет "задавнив" деякі критичні реформи" – зокрема ті, що планували схвалити ще у 2019 році. 

"Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів «рідної» фракції. Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Надіслала заяву про вихід з парламентської фракції «Слуга Народу». Остаточно. Заяву мають зачитати цього тижня", – написала депутатка у фейсбуці.

Безугла також зазначила, що їй "важко пробитися до президента", аби повідомити про "очевидні проблеми у війську".

 

Безугла у 2019 році була обрана народною депутаткою по 217 мажоритарному округу (Оболонський район Києва). Відповідно, вона не втратить мандат після виходу з фракції. 

  • 5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.
  • 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного питання щодо Безуглої. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало – Стефанчук закрив засідання.
  • Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.
  • 16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.
  • У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло, попри домовленості на погоджувальній раді.
  • 15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету. 

Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу" на LB.ua.

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