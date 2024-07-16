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Стефанчук: "Жодну з трьох моделей економічного бронювання не підтримають в Раді"

За словами Стефанчука, жодна з моделей не набере абсолютної підтримки в залі. 

Стефанчук: "Жодну з трьох моделей економічного бронювання не підтримають в Раді"
Голова ВРУ Руслан Стефанчук
Фото: Макс Требухов

Жоден із трьох запропонованих законопроєктів економічного бронювання не набере потрібної підтримки серед депутатів через недосконалість. 

Про це під час брифінгу розповів спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук, пише LB.ua.

"Жоден із законопроєктів не набере потрібної підтримки в залі, тому що є три позиції і авторам кожної моделі законопроєкту треба всіх переконувати. В основному весь законопроєкт ми побачимо "на виході", — зазначає Стефанчук.

На думку спікера, основним завданням авторів законопроєкту полягає в реалізації умов рівності щодо всіх. Сам Стефанчук залишається скептиком кожної із моделей.

"Мені потрібні конкретні цифри, конкретна математика і головне — чи забезпечить це рівність в українському суспільстві. Чи не стане війна "розправою" тих, хто не може сплатити (за бронювання — ред)", — зазначив спікер.

Нещодавно у парламенті зареєстрували три законопроєкти щодо бронювання: перший пропонує щомісяця за кожного заброньованого платити 20 400 грн підвищеного військового збору. Другий — бронювати за рівнем зарплати понад 36 336 грн. Третій прописує змішану модель: 36 336 грн зарплати для найманого працівника й 20 400 грн військового збору для ФОП.

Детальніше про кожену модель законопроєкту читайте у матеріалі LB.ua "Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання".

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