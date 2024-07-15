Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спецоперацій ЗСУ Трепака та начальника Управління держохорони Морозова.

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Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Відповідний указ №457/2024 оприлюднений на сайті президента.

Зеленський увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака та начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Також Зеленський вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука і Сергія Рудя.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.