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Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спецоперацій ЗСУ Трепака та начальника Управління держохорони Морозова.

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Відповідний указ №457/2024 оприлюднений на сайті президента.

Зеленський  увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака та начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Також Зеленський вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука і  Сергія Рудя.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  • У травні Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Олександра Трепака. Тоді ж президент звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління держохорони  а в червні призначив замість нього Олексія Морозова.
  • Також у травні Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. 
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