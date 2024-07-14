Порошенка знову не пустили у відрядження до США

Влада заблокувала поїздку делегації "Європейської Солідарності" на чолі з Петром Порошенком на передвиборчий Республіканський національний конвент у Мілуокі, де зберуться республіканці та представники понад 50 правоцентристських політичних сил з усього світу.
Про це повідомила пресслужба політсили.
"Про наявність відповідного запрошення керівництво Верховної Ради було поінформоване кілька місяців тому – більше, ніж заздалегідь. Але воно так і не надало дозволу на виїзд, перелякано озираючись на Офіс Президента. Останній шанс виїхати сплив у неділю о 14.00", - йдеться в повідомленні.
"Євросолідарність" зазначає, що про цю ситуацію буде поінформовано партнерів України в США, ЄС та НАТО.
"Тому що тільки демократична країна може претендувати на членство в Європейському Союзі та Півнівчноатлантичному альянсі, на чому неодноразово наголошувалося в резолюціях цих поважних міжнародних інституцій, якими українська влада нехтує. Ще важливіше, ми посилимо діалог із суспільством щодо загроз демократії, щодо зловживань владою умовами воєнного стану для вирішення свої шкурних інтересів. Інакше негативні тенденції стануть незворотними, і метастази російського авторитаризму проростуть всередині України", - йдеться в заяві.
- 15-18 липня 2024 року експрезидент України Порошенко мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. Зазначалося, що ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки України, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори.
- У грудні минулого року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
- У 2022 році Порошенка зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби. До того його двічі не випустили у відрядження в межах делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Після цього Порошенко оприлюднив відкрите звернення до президента Володимира Зеленського і закликав зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті Європейської народної партії в Роттердамі.
- Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023.