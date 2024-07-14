Зеленський прокоментував замах на Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа і побажав Америці вийти з цього сильнішою.

Про це він написав у мережі X.

Зеленський написав, що "з жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу" і наголосив, що "такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати".

"Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу", ідеться у у зверненні президента.

Також Володимир Зеленський побажав Америці "вийти з цього сильнішою".

У кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа.