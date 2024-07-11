Єнс Столтенберг: “Ми справді хочемо, щоб Україна приєдналася до Альянсу, і працюємо для того, щоб це сталося”

Генсекретар НАТО на пресконференції у Вашингтоні, де щойно відбувся саміт Альянсу, пояснив, що таке “міст” до членства, і чому шлях України до НАТО є “незворотним”.

Спілкуючись зі журналістами, Єнс Столтенберг найчастіше згадував три країни – США, Китай та Україну. Більшість запитань стосувалися Китаю - але в контексті його ролі у війні Росії проти України.

Lb.ua подає виклад вступної промови генсекретаря НАТО та його відповідей на запитання представників медіа.

У вступній промові пан Столтенберг повідомив, що на зустрічі Північноатлантичної Ради на рівні голів держав та урядів ухвалено важливі рішення — зробити НАТО сильнішим, а союзників по НАТО - безпечнішими. “Ми маємо 500 тисяч особового складу в стані високої готовності, - оголосив Столтенерг. - Сьогодні 23 країни НАТО інвестують в оборону щонайменше 2% ВВП , на відміну від 2014 року, коли так робили лише дві країни. Це рекордні показники. Ми це зробили, однак треба робити більше, тому сьогодні ми домовилися посилювати трансатлантичну співпрацю та виробництво, посилювати наше ППО і ПРО, включно з новою базою в Польщі”.

Що стосується України, то, за словами генсека НАТО, ухвалено важливе рішення “й надалі підсилювати підтримку і також розподіляти навантаження”. “Ми також візьмемо на себе координацію і передачу більшої частини міжнародної безпекової допомоги. Під командуванням тризіркового генерала працюватиме 700 осіб в штабі НАТО в Німеччині, а також в штабах на східній частині НАТО, які надаватимуть підтримку Україні. Також НАТО координуватиме навчання українських Збройних сил на об'єктах в країнах НАТО, управлятиме передачею та ремонтом техніки”.

Пообіцявши від імені НАТО надати підтримку довгостроковому розвитку ЗСУ, пан Столтенберг заявив, що “це не робитиме НАТО частиною конфлікту, але допоможе Україні реалізувати право на самооборону”.

“Ми домовилися про фінансові зобов'язання: 40 млрд євро стане мінімальною базовою лінією на наступний рік. Переглянемо ці цифри на саміті в 2025 році, - повідомив також генсек Альянсу. - Ми робимо це не тому, що хочемо розтягнути цю війну, а тому, що хочемо закінчити її якомога швидше. Якщо ми не хочемо схилитися перед Путіним, треба проявити відданість і рішучість. Москва зрозуміє, що не перечекає нас, і тим швидше закінчиться ця війна”.

“Будемо робити кроки, щоб наблизити Україну до НАТО, - запевнив пан Столтенберг. - Україна продовжуватиме свої реформи, а ми продовжимо підтримувати її на її незворотному шляху до членства в НАТО. Наша робота забезпечить те, що, коли прийде час, Україна зможе вступити в НАТО без затримок. Це лише питання часу”.

Завершуючи вступну частину, Столтенберг повідомив, що союзники домовилися підсилювати партнерство, особливо в Індо-тихоокеанському регіоні. “Війна Путіна підживлюється тими, хто не поділяє наші цінності, - наголосив він. - Іран і Північна Корея надають Росії пряму військову підтримку, а Китай підживлює російську воєнну економіку. Це суттєвий стратегічний зсув, ми маємо тверезо дивитися на цю загрозу”.

Наприкінці свого вступу генсек Альянсу повторив тезу щодо того, що Китай став вирішальним чинником у війні Росії та України.

Відповідаючи на запитання журналістів, Єнс Столтенберг зокрема висловив упевненість, що Сполучені Штати, маючи “силу, якої не мають ні Росія, ні Китай”, залишаться членом НАТО, хто б не переміг на президентських виборах у США. А також підтвердив, що “Україна має право на самооборону”: “Це агресивна війна, Росія порушила міжнародне право, Україна має право на самооборону, ми допомагаємо їй його реалізувати, надаючи зброю і техніку. Право на самооборону включає право бити по військових цілях на території Росії” Генсек НАТО нагадав, що “певні обмеження” були зняті через наступ росіян в Харківській області.

Також журналісти попросили пана Столтенберга пояснити, в якому сенсі шлях України до НАТО є “незворотнім”. “У тому, що це потужний меседж союзників НАТО, - відповів Столтенберг, - Ми справді хочемо, щоб Україна приєдналася до Альянсу, і працюємо для того, щоб це сталося. Слова є важливими, слова створюють очікування, порядок денний, визначають амбіції. Насправді не менш важливо те, що ми робимо. Координація підтримки і навчання - це також допоможе Україні в просуванні до членства. Ми домовилися про створення центру спільного аналізу і навчання в Польщі. Той факт. що союзники надають F-16 й інші види озброєнь. Це дозволить Україні будувати повітряні сили, сумісні з НАТО. Пакет довгострокових зобов'язань, надання техніки, двосторонні безпекові угоди - все це є тим, що ми називаємо мостом до членства. І це буде незворотній шлях”.