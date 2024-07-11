Президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні і згадав про винищувачі F-16

Президент США Джозеф Байден оголосив новий пакет допомоги Україні.

Про це він сказав на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

За словами Байдена, Міністерство оборони згодом оприлюднить подробиці пакету.

Перед цим Аssociated Press зазначало, що Київ отримає військову допомогу в розмірі $225 млн. У пакет мали включити додаткову систему протиповітряної оборони Patriot.

Президент США зазначив, що це вже восьмий пакет з моменту підписання закону про національну безпеку Штатів.

Також Байден сказав, що США працює із союзниками по НАТО, аби гарантувати отримання Україною вже цього літа винищувачів F-16 .

Володимир Зеленський подякував американському колезі, його адміністрації і американцям за підтримку України.

Лідери обговорили російські удари по українській енергетиці і нинішній стан енергосистеми, повернення полонених українців, підготовку до другого Саміту миру, завершення війни та інші питання двосторонніх відносин.