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Президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні і згадав про винищувачі F-16

Деталі пакету згодом озвучить американське Міністерство оборони.

Президент США оголосив про новий пакет допомоги Україні і згадав про винищувачі F-16
Президент США Джо Байден
Фото: EPA

Президент США Джозеф Байден оголосив новий пакет допомоги Україні.

Про це він сказав на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

За словами Байдена, Міністерство оборони згодом оприлюднить подробиці пакету.

Перед цим Аssociated Press зазначало, що Київ отримає військову допомогу в розмірі $225 млн. У пакет мали включити додаткову систему протиповітряної оборони Patriot.

Президент США зазначив, що це вже восьмий пакет з моменту підписання закону про національну безпеку Штатів. 

Також Байден сказав, що США працює із союзниками по НАТО, аби гарантувати отримання Україною вже цього літа винищувачів F-16 .

Володимир Зеленський подякував американському колезі, його адміністрації і американцям за підтримку України. 

Лідери обговорили російські удари по українській енергетиці і нинішній стан енергосистеми, повернення полонених українців, підготовку до другого Саміту миру, завершення війни та інші питання двосторонніх відносин.

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