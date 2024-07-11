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Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини

З червня по вересень 2022 року жінка працювала на окупантів.

Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини
Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини
Фото: Нацполіція

Поліцейські заочно повідомили про підозру 34-річній мешканці Ізюмщини Харківської області у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жінка обіймала посаду “главного спєциаліста отдєла докумєнтального обєспечєнія” так званої тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

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З червня по вересень 2022 року вона здійснювала діяльність, не пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Мешканці Харківщини загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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