Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини

З червня по вересень 2022 року жінка працювала на окупантів.

Поліцейські заочно повідомили про підозру 34-річній мешканці Ізюмщини Харківської області у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Жінка обіймала посаду “главного спєциаліста отдєла докумєнтального обєспечєнія” так званої тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

З червня по вересень 2022 року вона здійснювала діяльність, не пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Мешканці Харківщини загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.