Мін'юст хоче конфіскувати активі російського олігарха Усманова

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій до російського мільярдера Алішера Усманова, Андрія Скоча, Володимира Скоча, Варвари Скоч, а також Володимира Стрешинського.
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.
Алішер Усманов – російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає 8-ме місце із статками у розмірі 14,4 млрд доларів США. Усманову належить медіа ресурс "Коммерсант", який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій керівництва РФ.
"Також, Усманов є засновником Групи "USM" та спільно зі Скочем А.В., Скочем В.М., Скоч В.А. та Стершинським В.Я., здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які здійснюють свою діяльність у стратегічних для економіки РФ — в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі «Металоінвест», «Мегафон»", - йдеться в повідомленні.
- Усманов потрапив під санкції України у жовтні 2022 року.
- До санкційного списку Євросоюзу його внесли майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У лютому Верховний суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Усманова.