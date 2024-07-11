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Мін'юст хоче конфіскувати активі російського олігарха Усманова

Активи співвласників групи USM, які знаходяться на території України, хочуть стягнути в дохід держави.

Мін'юст хоче конфіскувати активі російського олігарха Усманова
Алішер Усманов
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій до російського мільярдера Алішера Усманова, Андрія Скоча, Володимира Скоча, Варвари Скоч, а також Володимира Стрешинського.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Алішер Усманов – російський бізнесмен, олігарх, у рейтингу російських мільярдерів, складеному за 2023 рік, він посідає 8-ме місце із статками у розмірі 14,4 млрд доларів США. Усманову належить медіа ресурс "Коммерсант", який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій керівництва РФ.

"Також, Усманов є засновником Групи "USM" та спільно зі Скочем А.В., Скочем В.М., Скоч В.А. та Стершинським В.Я., здійснюють вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які здійснюють свою діяльність у стратегічних для економіки РФ — в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій, у тому числі «Металоінвест», «Мегафон»", - йдеться в повідомленні. 

  • Усманов потрапив під санкції України у жовтні 2022 року.
  • До санкційного списку Євросоюзу його внесли майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У лютому Верховний суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти Усманова.
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