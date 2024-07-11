Швеція приєдналась до коаліції дронів для допомоги Україні у війні з РФ

Швеція разом з 11-ма країнами увійде до коаліції, яка шляхом спільних закупівель підтримуватиме Збройні сили України безпілотними літальними апаратами – дронами. Системне навчання також може бути включено.

10 липня міністр оборони Пол Йонсон підписав відповідну угоду від імені Швеції на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє пресслужбу Міністерства оборони Швеції.

“Безпілотники стали важливою частиною сучасної війни і мають велике значення для України, щоб вона могла зупиняти атаки Росії, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Ми разом з іншими країнами підтримуватимемо Україну в коаліції безпілотників щодо закупівель та підготовки пілотів безпілотників. Участь Швеції додає важливий досвід і знання для розвитку оборонних можливостей Швеції в цій сфері”, – сказав Йонсон.

Окрім Швеції, до коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Велика Британія. Її спільно очолюють Латвія та Велика Британія.