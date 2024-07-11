Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
ГоловнаСуспільствоВійна

Швеція приєдналась до коаліції дронів для допомоги Україні у війні з РФ

Відповідну угоду підписано на саміті НАТО у Вашингтоні.

Швеція приєдналась до коаліції дронів для допомоги Україні у війні з РФ
Пол Йонсон
Фото: EPA/UPG

Швеція разом з 11-ма країнами увійде до коаліції, яка шляхом спільних закупівель підтримуватиме Збройні сили України безпілотними літальними апаратами – дронами. Системне навчання також може бути включено.

10 липня міністр оборони Пол Йонсон підписав відповідну угоду від імені Швеції на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє пресслужбу Міністерства оборони Швеції.

“Безпілотники стали важливою частиною сучасної війни і мають велике значення для України, щоб вона могла зупиняти атаки Росії, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Ми разом з іншими країнами підтримуватимемо Україну в коаліції безпілотників щодо закупівель та підготовки пілотів безпілотників. Участь Швеції додає важливий досвід і знання для розвитку оборонних можливостей Швеції в цій сфері”, – сказав Йонсон.

Окрім Швеції, до коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Велика Британія. Її спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies