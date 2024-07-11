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Швидке кредитування як елемент зброї росіян

Ви колись замислювалися, яка кількість контор в Україні надає “швидкі гроші” в кредит за мінімумом документів? Одразу - мова про десятки. Десятки сайтів, де достатньо ввести свою картку, дані та за кодом в СМС отримати гроші під шалений процент. Навіть за мирних часів це було питанням етичності та законності. Але завжди можна списати на банальну людську слабкість.

Під час війни ця історія набуває зовсім інших кольорів. Через окупацію в руки росіян та зрадників потрапили величезні бази даних: телефони, персональні дані та навіть копії/оригінали документів. Очікувано, комусь прийшла думка, чому це не використовувати для викачування грошей та вербування в майбутньому через кредитну кабалу. Задумали - зробили.

Тактика дуже проста. Вночі залучені групи починають вводити безліч даних українців на сайтах швидких кредитів. Картки вказуються учасників груп, а от дані - реальних людей. Розрахунок простий. Серед ночі вірогідність підтвердити телефоном кредит зростає в рази, особливо через тривоги, відключення світла та емоційний стан загалом.

Що далі? Все просто. Рано чи пізно людина дізнається про шалену суму боргу, яку точно не може погасити. В цей момент зʼявляється пропозиція допомогти. Наприклад, якщо спалиш машину військового, або знімеш військову частину, або ще щось, потрібне ворогу.

На жаль, це працює. І працює достатньо ефективно. Як з цим боротись? Просто. Достатньо відповідних рішень РНБО, НБУ та/або Верховної Ради, які мали б заборонити подібні “швидкі гроші”. Але, на жаль, таких рішень на горизонті немає. На мікрорівні, з мого досвіду, вдалося врегулювати частину проблем для маріупольців, але це виключно ручний підхід. А потрібен один масовий. Зараз. Тому що національна безпека важливіша за чиюсь персональну вигоду.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , радник міського голови Маріуполя
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