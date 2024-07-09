Як не програти битву ШІ за власне робоче місце вже зараз

Світ змінюється швидше, ніж будь-коли раніше, і штучний інтелект (ШІ) стає невід'ємною частиною нашого повсякденного життя та роботи. Нещодавно дописав агента штучного інтелекту, який допомагає нашим працівникам Netpeak Group писати текст більш лаконічно і чітко.

Фото: Adobe Stock

Сергій Саута, Директор з питань штучного інтелекту (CAIO) Netpeak Group

Колеги можуть відправляти цьому агенту всі свої фоллоу-апи, пости, листи, які планують опублікувати, і він надасть поради що не так, що можна покращити та в кінці надасть повний текст переписаного повідомлення, який можна скопіювати та опублікувати.

Користування такими агентами потребує наявності акаунта в GPT Plus. І це наштовхнуло мене на чотири думки:

1. Не конкурент, але робочий тандем

Більше року ми в групі IT-компаній Netpeak Group говоримо про те, що людина в парі зі штучним інтелектом перевершить людину без нього. Це твердження стає дедалі очевиднішим. Співпраця з ШІ дозволяє нам бути продуктивнішими, ефективнішими та більш інноваційними. Ті, хто вміє використовувати можливості ШІ, отримують значну перевагу в конкурентній боротьбі.

Рік 2023 пройшов під гаслом: Людину без штучного інтелекту замінить людина зі штучним інтелектом. Весь рік ми вчили використовувати ШІ як чатик, помічник для обговорень з ним, асистент для текстів.

Гасло 2024 року: продукт або сервіс без штучного інтелекту замінять на продукт або сервіс зі штучним інтелектом. Компанії кинулися писати інтеграції зі ШІ, створювати ШІ-агентів, писати ШІ-асистентів. Штучний інтелект почав робити роботу, а не тільки консультувати чи писати тексти. Головний виклик для бізнесу зараз — створити можливість своїм користувачам збільшити користь від вашого продукту або сервісу через можливості ШІ. Інтеграція ШІ, можливість для ваших продуктів або сервісів вихідних та вхідних з'єднань з ШІ-агентами, ШІ-асистентами та мовленнєвими моделями — це те, що потрібно робити прямо зараз!

2. Чому варто інвестувати в потужніші версії ШІ-інструментів

Сучасні штучні інтелекти мають різні рівні потужності та функціональні можливості, залежно від моделі та тарифного плану користувача. Це означає, що інвестиції в більш потужні версії ШІ надають користувачам більше інструментів для досягнення успіху. Обмеження безкоштовних версій часто стримують наш потенціал.

3. Лише 10%: як безкоштовний ШІ обмежує вашу продуктивність

Якщо ви користуєтесь безкоштовною версією ШІ і вважаєте, що вам цього достатньо, маю для вас неприємну новину: ви працюєте менше ніж на половину від своєї потужності (а в деяких випадках відсотків на 10). У сучасному світі, де швидкість і ефективність вирішують все, це критично важливо.

4. Вибір за вами

Ви маєте два варіанти: отримати дозвіл від свого менеджера на сплату преміум версій ШІ-інструментів або інвестувати власні кошти, щоб хоча б порівняти можливості різних тарифних планів і обрати оптимальний для себе варіант.

Серед доступних тарифів: GPT Plus ($20/міс), Claude Pro (доступ до Claude 3 Opus, від $20/міс), Gemini Advanced (доступний в межах тарифного преміум-плану Google One AI, $19.99/міс), Copilot Pro від Microsoft ($20/міс) або MidJourney ($10/міс).

Адже якщо вас влаштовує лише 10% (замість 90-100%) покращення в роботі, уявіть, яка прірва буде між вашими навичками та навичками тих, хто користується преміум-версіями ШІ через рік.

Не програйте цю битву за власне робоче місце вже зараз.

Так-так, оця думка, що розвиток технології ШІ такий швидкий, що якщо людина стала в ньому експертом рік тому, то зараз вона вже не розбереться в новинках можливостей. Тобто потрібно бути постійно на вістрі знань, нових можливостей, і тоді є шанс, що навички будуть відповідати вимогам сучасного світу: як ринку праці, так і викликам, які постають перед компанією. Ми ж розуміємо, що всі конкуренти, які зараз впроваджують ШІ-рішення, і за рахунок такої автоматизації знижують вартість своїх послуг для клієнтів чи, навпаки, збільшують цінність своєї пропозиції, тому оця боротьба за ринок та клієнтів має новий темп, нову арену для битви. Ти не помістишся в свій прайс послуг на ринку, якщо не будеш встигати впроваджувати найновіші рішення.