«Вперше в Україні»: науковий опортунізм

Медична наука, а отже й практика, — це сфери, де довіра має фундаментальне значення. Коли пацієнт погоджується на операцію чи лікування, він покладається не лише на руки хірурга, а й на систему доказової медицини , на результати клінічних досліджень, на те, що сказане й опубліковане — справді перевірене.

Фото: Пресслужба Тернопільської ОВА

Коли «вперше в Україні» звучить занадто часто

В Україні гасло «вперше в Україні» має майже магічну силу. Воно викликає гордість, захоплення, іноді — надію. Наші лікарі дійсно стоять поруч із провідними світовими колегами. А інколи їх випереджають.

Але дедалі частіше я зустрічаю гучні заголовки, які приховують не інновацію, а звичайну рутинну процедуру, давно описану іншими колегами.

Сьогодні медичний простір стрімко комерціалізується. Там, де колись було поняття «лікар–пацієнт», усе частіше з’являється формат «лікар–клієнт». І начебто в цьому немає нічого злого: пацієнт платить за послугу, лікар її надає, усі задоволені.

Але проблема в тому, що в Україні юридична рамка таких відносин відсутня. Законодавство продовжує розглядати медичну допомогу як суспільну функцію, а не як ринкову послугу. Точніше трансформація затягнулась. Тож ми живемо у гібридній системі, де лікар водночас — науковець, підприємець, комунікатор, блогер і бренд.

У цій системі маркетинг може перемогти медицину. Бо коли твоя робота залежить від уваги, переглядів і репутації у соцмережах, спокуса написати «вперше в Україні» стає занадто великою. І от уже сенсація важливіша за етичну відповідальність.

Неодноразово помічала це в медіа. Нещодавно побачила дві публікації від різних установ — обидві із гордими словами: «Вперше в Україні проведено операцію із заміни аортального клапана за новою методикою!». Прекрасно, звісно. Але правда в тому, що подібні операції виконують в Україні вже понад два роки щонайменше двоє досвідчених кардіохірургів.

Чи могли автори публікацій не знати цього? Важко повірити. Кардіохірургія — вузьке коло, де всі знають один одного, читають ті самі журнали, бувають на тих самих конференціях. Тут постає питання не лише професійної обізнаності, а й академічної доброчесності. Бо доброчесність — це не лише не фальсифікувати дані. Це й не привласнювати «першість», яка тобі не належить.

І звісно, виграє від розвитку галузі пацієнт, бо здорова конкуренція завжди породжує розвиток. Але чи є таке маніпулювання заголовками здоровою конкуренцією? А може і ні?

Академічна доброчесність — не дрібниця, а основа

Академічна або наукова доброчесність означає:

чесне проведення досліджень — без фабрикації, фальсифікації чи плагіату;

прозорий опис методів і належне етичне схвалення;

публікацію всіх результатів, навіть негативних;

незалежне рецензування, контроль якості, реплікацію результатів;

коректну інтерпретацію даних, без перекручення для «гарного заголовка».

Бо наука, яка залежить від емоцій, а не від фактів, перестає бути наукою.

Фальшиві «вперше» у світі

Проблема неправдивої «першості» — не лише українська.

У світі теж є чимало прикладів, коли гучні заяви виявлялися обманом або маніпуляцією.

1. «Перша трансплантація серця у мавпи» (1990-ті)

Деякі клініки в США та Китаї свого часу заявляли про «першу успішну пересадку серця від мавпи людині». У реальності ж подібні експерименти проводилися ще у 1960-х, а «новий метод» був лише варіацією старої техніки. Результати — сумнівні, пацієнти померли через відторгнення органів, але PR-ефект тривав місяцями.

2. «Вперше в світі пересадка матки»

Кілька років тому одна клініка в Індії оголосила, що зробила «першу у світі успішну пересадку матки». Проте шведські лікарі здійснили таку операцію ще у 2013 році, з народженням здорової дитини у 2014-му. Виявилося, що індійська клініка просто повторила вже апробований метод — без зазначення попереднього досвіду.

3. «Революційна операція з пересадки обличчя»

Французький хірург Бернар Девошель у 2005 році справді зробив першу часткову пересадку обличчя. Але в наступні роки десятки клінік оголошували «першу у світі пересадку обличчя у…» (власну варіацію), замовчуючи, що працюють у межах уже дослідженої техніки.

Це явище має назву — «науковий опортунізм»: коли намагаються привласнити досягнення, не створивши нічого принципово нового.

Чому це небезпечно

Втрата ресурсів і часу : у гонитві за славою витрачають кошти, увагу і обладнання на те, що вже давно відоме, замість того щоб справді розвивати нові напрямки.

Підрив довіри : коли суспільство бачить, що «сенсація» виявилася перебільшенням або неправдою — довіра до всієї системи медицини слабне. І цю втрату важко відновити.

Неправильні стимули : у науці головним рушієм має бути пошук істини. Коли замість цього стимулом стає кількість лайків, грантів чи звань, з’являються спокуси маніпулювати фактами.

Забруднення наукового простору : фальшиві заяви, як доміно, потрапляють у публікації, цитуються в нових статтях, включаються до оглядів — і спотворюють реальну картину науки.

Як можна змінити ситуацію

Медична спільнота має повернутися до культури перевірки фактів, колегіального визнання, відкритих публікацій.

Журналісти повинні ставити уточнюючі питання: «А де опубліковано метод?», «Хто це вже робив?», «Які результати реплікації?»

Професійні асоціації мають створити стандарти публічної комунікації в медицині: щоб гучний пост не підмінював наукову статтю.

Держава повинна чітко визначити юридичну межу між медичною інновацією і експериментом, щоб захистити і лікарів, і пацієнтів.

Як цьому протидіяти

Медична спільнота має виробити звичку перевіряти факти, перш ніж оголошувати «вперше».

Журналісти — ставити незручні запитання: «А де публікація?», «А хто ще це робив?», «А є рецензії?»

Пацієнти — мають шукати інформацію на різних ресурсах та перевіряти її.

Держава і профільні асоціації — створити стандарти медійної комунікації в медицині: щоб не будь-який пост у Facebook ставав «науковою новиною».

Післямова

Наукова доброчесність — це як стерильність в операційній. Її не видно, але від неї залежить усе.

Без неї найгучніше «вперше» стає просто фальшивим відлунням у порожньому залі.

А з нею — навіть скромне «ми перевірили» може стати справжнім проривом.