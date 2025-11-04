США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ChatGPT більше не консультуватиме користувачів із медичних та юридичних питань

Компанія OpenAI оновила умови використання ChatGPT, заборонивши штучному інтелекту надавати персоналізовані консультації у сфері медицини та права. 

Тепер чат-бот обмежується загальною довідковою інформацією з відкритих джерел і рекомендує користувачам звертатися до ліцензованих лікарів або юристів.

Фото: pexels/sanketgraphy

Як повідомляють користувачі Reddit, ChatGPT також перестав аналізувати медичні знімки та фотографії тіла, а спроби обійти обмеження через “гіпотетичні сценарії” більше не працюють.

Алгоритм системи все одно пропонує загальні поради та наголошує на необхідності професійної консультації. 

Деякі користувачі зазначили, що бот навіть припинив продовжувати раніше розпочаті діалоги на медичну чи юридичну тематику.

Офіційного коментаря від OpenAI щодо змін поки немає. Водночас є припущення, що компанія ухвалила це рішення, щоб уникнути правових ризиків. 

Зростає кількість випадків, коли користувачі застосовують ChatGPT для отримання медичних чи правових порад, а іноді — навіть у судових процесах. Подібні ситуації можуть бути небезпечними, адже відповіді чат-бота не підпадають під захист лікарської або адвокатської таємниці.

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман попереджав, що переписки користувачів із ChatGPT можуть бути використані в суді, адже чинне законодавство не надає штучному інтелекту статусу конфіденційного консультанта.

