“Добробут” надаватиме експертно-консультативну допомогу Мінветеранів

Документ передбачає реалізацію спільних ініціатив у сфері медичної освіти, реабілітації та підтримки ветеранів. Меморандум підписали міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та генеральний директор “Добробуту” Сергій Орел.

У межах меморандуму медична мережа “Добробут” надаватиме Міністерству у справах ветеранів консультативно-експертну допомогу у створенні державної ветеранської політики.

Зокрема йдеться про медичні напрями роботи, спільні просвітницькі кампанії, обмін досвідом та участь у конференціях і круглих столах.

Одним із перших кроків у межах домовленостей стала спільна реалізація соціального проєкту “Медична освіта для героїв”, ініційованого “Добробутом”. У межах проєкту 20 ветеранів із медичною освітою, які пройшли конкурсний відбір, отримали можливість безоплатно пройти фахове навчання у приватному закладі вищої освіти “Академія Добробут”. Програма спрямована на підтримку ветеранів, які прагнуть відновити або продовжити кар’єру у медицині, здобувши сучасні знання й практичні навички. Проект також підтримали VeteranHub та “Українська правда.Життя”.

«Коли ми говоримо про відновлення ветеранів і ветеранок після війни, то маємо на увазі не лише медичну реабілітацію, а й можливість повернутися до професії та служити людям у новій ролі. Підписання меморандуму з мережею “Добробут” — це початок ширшої співпраці, у межах якої ми вже реалізуємо програму “Медична освіта для героїв”. Вона — про новий етап розвитку, про цінність досвіду, про довіру держави й бізнесу та підтримку тих, хто захищав Україну», — зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

“Сьогодні важливо, щоб держава й бізнес діяли як партнери. Ми поєднуємо ресурси, досвід і спільну мету — створити ефективну систему підтримки ветеранів. Проєкт “Добробуту” “Медична освіта для героїв” — лише перший приклад того, як відповідальний бізнес може допомагати не словами, а конкретними діями. Ми з партнерами готуємо ще багато корисних ініціатив для ветеранів, щоб вони відчували себе потрібними та залученими в життя суспільства”, — прокоментував генеральний директор медичної мережі “Добробут” Сергій Орел.