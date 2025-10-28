Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаЗдоров'я

“Добробут” надаватиме експертно-консультативну допомогу Мінветеранів

Медична мережа “Добробут” та Міністерство у справах ветеранів України уклали Меморандум про співпрацю. 

Документ передбачає реалізацію спільних ініціатив у сфері медичної освіти, реабілітації та підтримки ветеранів. Меморандум підписали міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та генеральний директор “Добробуту” Сергій Орел. 

“Добробут” надаватиме експертно-консультативну допомогу Мінветеранів
Підписання Меморандуму між ММ "Добробут" та Мінветеранів
Фото: ММ "Добробут"

У межах меморандуму медична мережа “Добробут” надаватиме Міністерству у справах ветеранів консультативно-експертну допомогу у створенні державної ветеранської політики. 

Зокрема йдеться про медичні напрями роботи, спільні просвітницькі кампанії, обмін досвідом та участь у конференціях і круглих столах.

Одним із перших кроків у межах домовленостей стала спільна реалізація соціального проєкту “Медична освіта для героїв”, ініційованого “Добробутом”. У межах проєкту 20 ветеранів із медичною освітою, які пройшли конкурсний відбір, отримали можливість безоплатно пройти фахове навчання у приватному закладі вищої освіти “Академія Добробут”. Програма спрямована на підтримку ветеранів, які прагнуть відновити або продовжити кар’єру у медицині, здобувши сучасні знання й практичні навички. Проект також підтримали VeteranHub та “Українська правда.Життя”.

«Коли ми говоримо про відновлення ветеранів і ветеранок після війни, то маємо на увазі не лише медичну реабілітацію, а й можливість повернутися до професії та служити людям у новій ролі. Підписання меморандуму з мережею “Добробут” — це початок ширшої співпраці, у межах якої ми вже реалізуємо програму “Медична освіта для героїв”. Вона — про новий етап розвитку, про цінність досвіду, про довіру держави й бізнесу та підтримку тих, хто захищав Україну», — зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

“Сьогодні важливо, щоб держава й бізнес діяли як партнери. Ми поєднуємо ресурси, досвід і спільну мету — створити ефективну систему підтримки ветеранів. Проєкт “Добробуту” “Медична освіта для героїв” — лише перший приклад того, як відповідальний бізнес може допомагати не словами, а конкретними діями. Ми з партнерами готуємо ще багато корисних ініціатив для ветеранів, щоб вони відчували себе потрібними та залученими в життя суспільства”, — прокоментував генеральний директор медичної мережі “Добробут” Сергій Орел.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies