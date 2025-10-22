Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
ГоловнаЗдоров'я

В Україні стартувала перша магістерська програма з терапії мови і мовлення – для поранених воїнів, людей після інсультів й інших

Україні почалося навчання на магістерській програмі з терапії мови і мовлення. 

В Україні стартувала перша магістерська програма з терапії мови і мовлення – для поранених воїнів, людей після інсультів й інших
Робота фахівця з терапії мови і мовлення
Фото: Sheltering `Arms Institute

Це перша ліцензована програма в Україні на базі Івано-Франківського медичного університету. Програму навчання розробили за міжнародними стандартами за участі експертів із Бельгії, Швейцарії та США. 

Гарантом програми стала професорка зі США. Міносвіти пройшло складний шлях нострифікації, щоб вона могла тут викладати.

Про це йшлося під час презентації програми в Українському кризовому медіацентрі.

Терапія мови і мовлення – це нова клінічна спеціальність у медсистемі України. 

У багатьох країнах такі фахівці вже є частиною мультидисциплінарних команд з реабілітації. Допомагають людям з порушеннями мови, комунікації, слуху та ковтання після інсультів, травм, поранень та інших станів здоров’я.

В Україні таких фахівців раніше не готували. Їхні функції частково виконували логопеди-освітяни. Тепер це повноцінна спеціальність.

“Ми не видумуємо свого, а орієнтуємося на світові стандарти. Чому тілкьи зараз почали повноцінну магістратуру? А хто вчителі? Важливо, аби цих фахівців навчали такі ж терапевти мови і мовлення. Щоб, спрощено кажучи, столяр не навчав на космонавта. Тому тут міжнародн фахівці важливі”, – каже Василь Стрілка, директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України.

Він каже, що подібні програми з підготовки таких фахівців існують у різних цивілізованих країна. І через два роки, по завершенні магістратури, українські фахівці зможуть надавати послуги такої ж якості, як у Бельгії, Франції чи інших країнах.

Ректор Франківського медвишу Роман Яцишин розповів, що навчання вже почалося. 28 студентів зарахували з 37 поданих заявок охочих. Студенти приїхали вчитися з різних областей України. За словами ректора, лекції закордонних викладачів будуть переважно онлайн, а практичні навички майбутні терапевти з мови та мовлення будуть відпрацьовувати у клінічних закладах.

Найкращі студенти також матимуть поїздки до Бельгії або інших країн. 

Стрілка сподівається, що ініціативу підхоплять й інші виші, адже Україна має велику потребу у таких фахівцях. 

Лише нових випадків інсульту маємо щороку понад 100 000. Маємо постійно поранених, значна частина з яких потребує повернення навичок мовлення, ковтання тощо. 

Загалом є 569 медзакладів, які мають договір з НСЗУ на реабілітаційні послуги. 372 з них мають договори по реабілітацію в стаціонарі. Тобто потреба значна.

Магістерська програма стала можливою завдяки іноземним партнерам з Бельгії та Швейцарії. Долучилися МОЗ, МОН, координує процес благодійний фонд “Пацієнти України”.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
