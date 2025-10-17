Близько 70% медзакладів мають автономні системи опалення, — МОЗ

Для їхнього захисту 60% лікарень облаштували спеціальні укриття — габіони, мішки з піском або бетонні плити, що щоб захистити обладнання.

Станом на жовтень 2025 року 97% закладів охорони здоров’я мають резервні джерела живлення — загалом по країні встановлено понад 15 000 генераторів різної потужності.

Про це повідомляє МОЗ.

70% медзакладів уже мають автономні котельні або альтернативні рішення для обігріву.

Завдяки проєкту HEAL Ukraine понад 250 медзакладів отримали сонячні електростанції, ще понад 300 буде підключено до травня 2026 року.

Панелі вже доставлено до 130 амбулаторій у 19 областях. Завдяки цьому лікарні можуть забезпечувати себе електроенергією до 10 годин на добу влітку та 5 годин узимку, що дозволяє зберегти доступ пацієнтів до критичної допомоги навіть у разі знеструмлення.

Ще 200 амбулаторій невдовзі отримають сонячні панелі в рамках другого етапу проєкту HEAL. Паралельно триває державна ініціатива «Промінь надії», яку реалізує Міненергетики спільно з МОЗ: до кінця року сонячні електростанції з’являться ще у 50 лікарнях, а до травня 2026 року — у 190.

Серед 632 медзакладів, які входять до спроможної мережі (а також включають багатопрофільні лікарні Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей і міста Київ), зафіксовано такі показники автономності:

53% (тобто 332 заклади) уже мають повну автономність і можуть функціонувати без зовнішніх джерел навіть у разі тривалого знеструмлення (тобто забезпечені резервним живленням, автономним теплопостачанням і власним джерелом водопостачання).

100% закладів забезпечені резервними джерелами живлення (понад 3500 генераторів гарантують безперебійну роботу).

89% закладів (тобто 565) мають автономне теплопостачання.

63% закладів (399) забезпечені локальними джерелами водопостачання, а 865 свердловин гарантують стабільне водозабезпечення.

96% закладів (609) мають захисні споруди (сховища), розраховані загалом на 261 478 осіб.

468 медзакладів мають супутниковий зв’язок Starlink.

МОЗ звітує, що у вересні–жовтні провело моніторинг готовності лікарень до осінньо-зимового періоду. Перевірили 761 медзаклад у всіх регіонах України. У 741 уже працюють генератори (загалом 4 392 одиниці), а 550 мають автономні джерела тепла — 1 400 котелень різної потужності. Є резерв пального обсягом понад 3,3 млн літрів.