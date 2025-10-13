Виробник вакцини проти грипу пояснив, чому важко «зловити» її цьогоріч в Україні

Sanofi цьогоріч завезли менше вакцини проти грипу порівняно з попередніми сезонами.

В Україні цьогоріч є вакцини від двох виробників: Джісі флю виробника Biopharma Corp. та Ваксігрип тетра виробника Sanofi.

Про це компанія повідомила у відповідь на запит LB.ua.

Цьогоріч в Україну завезли 100 тисяч доз чотиривалентної вакцини.

«Зменшення обсягів постачання пов’язане з глобальним поетапним переходом виробника на нову тривалентну формулу вакцини протягом 2025–2027 років відповідно до оновлених рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. ВООЗ рекомендувала змінити склад вакцини через зниження циркуляції четвертого штаму вірусу, що входить до чотиривалентної формули. Через цю трансформацію виробники вакцин змушені адаптовувати виробничі та логістичні процеси, що тимчасово вплинуло на обсяги постачання у різні країни північної півкулі, включно з Україною», — відповіли у компанії.

Від Санофі в Україні на сезон 2025/2026 зареєстрованою МОЗ залишається саме чотиривалентна вакцина проти грипу, вона і була поставлена.

Дистрибʼютором іншої вакцини. Джісі Флю, згідно відкритих даних, є мережа «Подорожник». Наразі вона ще не відповіла на запит LB.ua. Очікуємо відповіді.