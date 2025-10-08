Обстеження ембріона до імплантації в тіло жінки: коли МОЗ хоче це дозволити, а коли — заборонити. Новий законопроєкт

За текстом документа, таке тестування дозволено лише у разі наявності відомих спадкових захворювань у пари.

У законопроєкті №13683, який має врегулювати застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, пропонуються обмеження на проведення передімплантаційної генетичної діагностики (PGT) — аналізу ембріонів до їхнього перенесення в матку жінки.

Опитані LB.ua лікарі-репродуктологи вважають, що така норма може позбавити тисячі жінок шансу на здорову вагітність, особливо тих, хто має в анамнезі викидні або перебуває у старшому репродуктивному віці.

Про це йдеться у статті LB.ua.

Лікарка-репродуктологиня Клініки репродуктивної медицини імені академіка В.І. Грищенка Ксенія Хажиленко зазначає, що більшість хромосомних аномалій у ембріонів не є спадковими: «До 90% таких аномалій виникають спонтанно — через вікові зміни або випадкові мутації під час поділу клітин. Це означає, що навіть жінки, які можуть завагітніти природним шляхом, не застраховані від втрат вагітності, якщо не проводиться скринінг ембріонів».

Її підтримує репродуктологиня медичної мережі «Добробут» Світлана Шиянова. За її словами, передімплантаційна діагностика є критично важливою для жінок, які стикаються з невиношуванням вагітності: «У таких випадках лише ЕКЗ із генетичним тестуванням може зменшити ризик повторних викиднів, хромосомних патологій і неонатальних втрат».

Ембріологиня Ольга Малюта звертає увагу, що законопроєкт не враховує також важливість моногенного тестування — виявлення окремих спадкових мутацій, наприклад, муковісцидозу, фенілкетонурії чи спінальної м’язової атрофії. «Батьки можуть бути носіями мутацій, не знаючи про це. І саме ці тести дозволяють запобігти народженню важкохворої дитини», — каже вона.

У МОЗ тим часом наголошують, законопроєкт не забороняє PGT як таку. Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар зазначає: «У тексті прямо вказано, що перед ембріотрансфером може проводитися діагностика ембріона на наявність хромосомних аномалій — тобто PGT-A і PGT-M дозволені за медичними показаннями».

Водночас у документі чітко прописано заборону на вибір статі ембріона без медичних підстав. Винятком є лише випадки, коли це необхідно для уникнення статево зумовлених захворювань, як-от гемофілії або синдрому Х-фрагільного гена. За словами Гончара, саме ця норма часто помилково сприймається як повна заборона PGT, хоча йдеться лише про етичне обмеження.

Посадовець також підкреслює, що жодна норма не змушує клініку переносити ембріон з порушеннями. «Навпаки — у документі вимагається поінформована згода пацієнтки, опис ризиків, кількості ембріонів до перенесення та порядок дій з іншими ембріонами (кріоконсервація). У разі виявлення генетичної аномалії, яка не виключає розвитку ембріона, клініка має право не переносити його без згоди пацієнтки», — пояснює він.

