МОЗ пояснив, чи можуть зникнути приватні репродуктивні клініки через новий законопроєкт

Причиною стала норма, яка забороняє використовувати «репродуктивний матеріал людини та ембріони для будь-якої фінансової або іншої вигоди».

Після оприлюднення законопроєкту №13683, який має врегулювати сферу допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), серед лікарів виникли побоювання, що документ може фактично заборонити приватну практику.

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар в коментарі LB.ua спростовує ці побоювання, наголошуючи, що заборона стосується лише торгівлі біоматеріалом або ембріонами, а не оплати медичних послуг.

«Донорство є безоплатним, але донору компенсують витрати — транспорт, медичні обстеження, лікування у разі шкоди. Оплачується не “дитина” і не “матеріал”, а саме медичні послуги та відшкодування витрат», — пояснює він.

МОЗ також підкреслює, що жодної “націоналізації” чи державної монополії не буде: «Проєкт не забороняє приватні програми, а встановлює єдині правила гри для всіх».

Українці й надалі зможуть обирати між приватним лікуванням або безоплатною державною програмою ДРТ, яка фінансується через НСЗУ.

За перше півріччя 2025 року за цією програмою послуги отримали 5 043 жінки, що у 2,5 раза більше, ніж за весь 2024 рік (1 995 пацієнток). Завагітніли 1 468 жінок, а на реалізацію програми у 2025 році держава спрямувала понад 380 млн грн.

Повну статтю читайте за посиланням: