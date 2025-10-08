Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Здоров'я

МОЗ пояснив, чи можуть зникнути приватні репродуктивні клініки через новий законопроєкт

Після оприлюднення законопроєкту №13683, який має врегулювати сферу допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), серед лікарів виникли побоювання, що документ може фактично заборонити приватну практику. 

Причиною стала норма, яка забороняє використовувати «репродуктивний матеріал людини та ембріони для будь-якої фінансової або іншої вигоди».

Світлана Шиянова
Фото: facebook/dr.Svitlana.Shiyanova

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар в коментарі LB.ua спростовує ці побоювання, наголошуючи, що заборона стосується лише торгівлі біоматеріалом або ембріонами, а не оплати медичних послуг.

«Донорство є безоплатним, але донору компенсують витрати — транспорт, медичні обстеження, лікування у разі шкоди. Оплачується не “дитина” і не “матеріал”, а саме медичні послуги та відшкодування витрат», — пояснює він.

МОЗ також підкреслює, що жодної “націоналізації” чи державної монополії не буде: «Проєкт не забороняє приватні програми, а встановлює єдині правила гри для всіх».

Українці й надалі зможуть обирати між приватним лікуванням або безоплатною державною програмою ДРТ, яка фінансується через НСЗУ. 

За перше півріччя 2025 року за цією програмою послуги отримали 5 043 жінки, що у 2,5 раза більше, ніж за весь 2024 рік (1 995 пацієнток). Завагітніли 1 468 жінок, а на реалізацію програми у 2025 році держава спрямувала понад 380 млн грн.

Повну статтю читайте за посиланням:

