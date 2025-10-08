Якщо самотня жінка має проблеми з репродуктивним здоров'ям, їй не дозволять донорські ембріони для вагітності — законопроєкт

Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаЗдоров'я

Якщо самотня жінка має проблеми з репродуктивним здоров'ям, їй не дозволять донорські ембріони для вагітності — законопроєкт

У новому законопроєкті №13683, який має врегулювати застосування допоміжних репродуктивних технологій, жінка, яка не має партнера, але хоче дитину, або та, у кого не настала вагітність після шести спроб внутрішньоматкової інсемінації з донорською спермою, не зможе скористатися повним спектром послуг, які можуть допомогти їй завагітніти. 

Законопроєкт не дозволяє самотній жінці створювати ембріони з донорських яйцеклітин і сперматозоїдів, адже в такому випадку дитина не матиме з нею генетичного зв’язку, а отже — порушиться одна з ключових умов документа.

Якщо самотня жінка має проблеми з репродуктивним здоров'ям, їй не дозволять донорські ембріони для вагітності — законопроєкт
Фото: facebook.com/ranniptashky

Про це йдеться у статті LB.ua.

Репродуктологиня Ксенія Хажиленко каже, що нещодавно до неї звернулась самотня військова старшого віку, яка планувала програму з донорськими клітинами. Вартість такої програми є дуже високою, тож лікарка запропонувала жінці більш доступний варіант — використати «відказні» ембріони, які були кріоконсервовані іншими парами, але не використані. Це б дало жінці шанс на материнство. 

Проте, за новим законопроєктом, передача таких ембріонів самотній пацієнтці буде заборонена.

 «Це практично унеможливлює материнство для самотніх жінок старшого віку, яких стає дедалі більше через війну. І замість підтримки — держава ще більше обмежує. Це одна з найбільших катастроф у законопроєкті», — каже Хажиленко.

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар пояснює: одна з ключових цілей документа — збереження мінімального генетичного зв’язку між дитиною та особою, яка ініціює ДРТ. 

На думку МОЗ, дозвіл на створення ембріонів без такого зв’язку відкриває шлях до комерційного використання технологій — зокрема, до “замовлення” дітей без участі генетичних батьків, або до створення ембріонів для передачі третім особам. У міністерстві вважають, що це створює етичні та юридичні ризики.

Комбінація “донорська яйцеклітина + донорська сперма” дозволена виключно для подружжя, в якого доведена відсутність власних гамет — і тільки за медичними показаннями. 

Для самотніх жінок залишаються лише два варіанти: використання власних яйцеклітин у поєднанні з донорською спермою або збереження своїх яйцеклітин на майбутнє шляхом кріоконсервації за письмовою заявою.

Гончар додає, що усиновлення залишається доступною альтернативою для тих, хто не може реалізувати батьківство через ДРТ. 

«Ми поважаємо вибір кожної жінки, але маємо забезпечити безпечний, етичний і справедливий доступ до ДРТ. У цьому законопроєкті закладено “медичну модель”. ДРТ — це насамперед лікування безпліддя, а не конструктор батьківства», — пояснює посадовець.

Повну статтю читайте за посиланням:

Хто, як і коли матиме право вагітніти через репродуктологію і чому уряд хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies