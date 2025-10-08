Якщо самотня жінка має проблеми з репродуктивним здоров'ям, їй не дозволять донорські ембріони для вагітності — законопроєкт

Законопроєкт не дозволяє самотній жінці створювати ембріони з донорських яйцеклітин і сперматозоїдів, адже в такому випадку дитина не матиме з нею генетичного зв’язку, а отже — порушиться одна з ключових умов документа.

У новому законопроєкті №13683, який має врегулювати застосування допоміжних репродуктивних технологій, жінка, яка не має партнера, але хоче дитину, або та, у кого не настала вагітність після шести спроб внутрішньоматкової інсемінації з донорською спермою, не зможе скористатися повним спектром послуг, які можуть допомогти їй завагітніти.

Про це йдеться у статті LB.ua.

Репродуктологиня Ксенія Хажиленко каже, що нещодавно до неї звернулась самотня військова старшого віку, яка планувала програму з донорськими клітинами. Вартість такої програми є дуже високою, тож лікарка запропонувала жінці більш доступний варіант — використати «відказні» ембріони, які були кріоконсервовані іншими парами, але не використані. Це б дало жінці шанс на материнство.

Проте, за новим законопроєктом, передача таких ембріонів самотній пацієнтці буде заборонена.

«Це практично унеможливлює материнство для самотніх жінок старшого віку, яких стає дедалі більше через війну. І замість підтримки — держава ще більше обмежує. Це одна з найбільших катастроф у законопроєкті», — каже Хажиленко.

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар пояснює: одна з ключових цілей документа — збереження мінімального генетичного зв’язку між дитиною та особою, яка ініціює ДРТ.

На думку МОЗ, дозвіл на створення ембріонів без такого зв’язку відкриває шлях до комерційного використання технологій — зокрема, до “замовлення” дітей без участі генетичних батьків, або до створення ембріонів для передачі третім особам. У міністерстві вважають, що це створює етичні та юридичні ризики.

Комбінація “донорська яйцеклітина + донорська сперма” дозволена виключно для подружжя, в якого доведена відсутність власних гамет — і тільки за медичними показаннями.

Для самотніх жінок залишаються лише два варіанти: використання власних яйцеклітин у поєднанні з донорською спермою або збереження своїх яйцеклітин на майбутнє шляхом кріоконсервації за письмовою заявою.

Гончар додає, що усиновлення залишається доступною альтернативою для тих, хто не може реалізувати батьківство через ДРТ.

«Ми поважаємо вибір кожної жінки, але маємо забезпечити безпечний, етичний і справедливий доступ до ДРТ. У цьому законопроєкті закладено “медичну модель”. ДРТ — це насамперед лікування безпліддя, а не конструктор батьківства», — пояснює посадовець.

