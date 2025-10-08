Уряд хоче заборонити донацію власних ембріонів чужим людям для вагітності – лікарі проти, МОЗ каже про ризики торгівлі дітьми

Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаЗдоров'я

Уряд хоче заборонити донацію власних ембріонів чужим людям для вагітності – лікарі проти, МОЗ каже про ризики торгівлі дітьми

У новому законопроєкті №13683, який має врегулювати застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) в Україні, пропонується заборонити фінансову компенсацію за донацію репродуктивних клітин — яйцеклітин і сперматозоїдів. 

У документі також забороняється передача ембріонів іншим пацієнтам, навіть на безоплатній основі. Опитані LB.ua лікарі вважають, що такі обмеження можуть призвести до дефіциту донорів і позбавити багатьох пацієнтів шансу на батьківство.

Уряд хоче заборонити донацію власних ембріонів чужим людям для вагітності – лікарі проти, МОЗ каже про ризики торгівлі дітьми
екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)
Фото: parens.com.ua

Про це йдеться у статті LB.ua.

За словами лікарки-репродуктологині медичної мережі "Добробут" Світлани Шиянової, донорками яйцеклітин можуть бути лише молоді фертильні жінки, які вже мають щонайменше одну здорову дитину — це обов’язкова умова українського законодавства. 

«Здебільшого, молоді жінки погоджуються стати потенційними донорами лише за умови фінансової компенсації. В інших країнах Європи це регулюється по-різному: десь виплачують компенсацію, десь донорство носить альтруїстичний характер. У запропонованих змінах чітко артикулюється заборона на такі виплати. Це вплине на те, що почнуть шукати приховані форми компенсації — це може піти в тінь. До того ж, прописано, що розмір компенсації визначатиме міністерство, а не клініка чи інші установи», — пояснює Шиянова.

МОЗ, натомість, наполягає, що безоплатна модель донорства — питання етики, довіри й безпеки, а не нестачі донорів. «Світовий досвід і українська практика доводять, що безоплатне донорство працює. Приклад системи донорства крові показовий, навіть під час повномасштабної війни Україна не імпортувала жодної краплі крові. Це стало можливим завдяки солідарності, а не комерції», — йдеться у позиції міністерства.

Законопроєкт також допускає анонімне або відкрите донорство біоматеріалу, зокрема від родичів. Наприклад, сестра може стати доноркою яйцеклітин для сестри. 

Водночас, як зазначає репродуктологиня Клініки репродуктивної медицини імені академіка В.І. Грищенка Ксенія Хажиленко, яйцеклітини можуть надавати лише жінки з боку жінки, а сперму — чоловіки з боку чоловіка. Це дозволить зменшити ризики, пов’язані з можливими генетичними ускладненнями, і дозволить запобігти інцесту.

У клініках також існує практика донорства ембріонів — коли пара, яка вже народила дитину за допомогою ДРТ, передає невикористані ембріони іншим пацієнтам. «Такі програми часто допомагають самотнім жінкам або парам, де обидва партнери безплідні. Але законопроєкт фактично забороняє ембріодонацію, вимагаючи утилізувати всі невикористані ембріони», — каже Шиянова.

Лікарі вважають, що це обмежує можливості для пацієнтів із найскладнішими формами безпліддя. «Це особливо болісно для пар, де обоє безплідні, або для одиноких жінок старшого віку, які потребують і донорської яйцеклітини, і донорської сперми», — пояснює Шиянова.

Юристка Зоряна Скалецька та заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар аргументують протилежне: заборона ембріодонації покликана запобігти комерціалізації людського тіла та забезпечити генетичний зв’язок хоча б з одним із батьків. «Це дозволить уникнути спорів про походження, громадянство і гарантує повну простежуваність», — зазначають у МОЗ. Гончар додає, що донор не набуває статусу батька чи матері за Сімейним кодексом України, тож юридичне батьківство належить лише тим, хто замовляє або народжує дитину.

Повну статтю читайте за посиланням:

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies