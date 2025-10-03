Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
День людей похилого віку: здоров’я та турбота

Осінь завжди приходить тихо. Вона забарвлює дерева в теплі кольори, але водночас нагадує про неминучий плин часу. Саме восени ми відзначаємо День людей похилого віку — день, коли суспільство зупиняється, щоб уважніше подивитися на тих, хто пройшов довгий шлях і сьогодні потребує не лише поваги, а й турботи.

За визначенням ООН, літніми вважаються люди від 60 років і старше. В Україні їх близько 9,5 мільйонів, тобто майже чверть населення країни. Це покоління, яке виховує нас, продовжує будувати державу, але водночас дедалі частіше стикається з проблемами здоров’я та соціальної ізоляції.

Фото: Freepik

Осінь життя: з чим стикається організм

З віком (на секундочку, вже починаючи з 30 років!) наш організм змінюється. Знижується імунітет, сповільнюється обмін речовин, накопичуються хронічні хвороби. Статистика говорить, що:

  • 7 з 10 людей похилого віку мають серцево-судинні захворювання;
  • кожен третій страждає від підвищеного тиску;
  • кожна четверта жінка після 65 років має остеопороз;
  • ризик деменції після 80 років сягає понад 30%.

Це сухі цифри, але за ними — долі. За ними — наші батьки й бабусі, які не завжди зізнаються, що їм болить.

Найчастіші виклики для здоров’я у літньому віці

  • Серце і судини: гіпертонія, аритмії, ішемічна хвороба, а особливо небезпечний аортальний стеноз, що довго може бути «тихим» ворогом.
  • Цукровий діабет 2 типу: підвищує ризик інфаркту й інсульту.
  • Остеопороз і артрити: слабкість кісток і болі у суглобах часто призводять до падінь і переломів.
  • Когнітивні розлади: від легкої забудькуватості до деменції і хвороби Альцгеймера.
  • Онкологія, зір, слух, депресія — ті тіні, які непомітно підкрадаються з віком.

Як піклуватися про старших

Профілактика завжди краще, ніж лікування. Простий алгоритм:

  • щорічні медичні огляди та щоденне вимірювання тиску, рівня цукру;
  • ЕКГ та УЗД серця, перевірка зору і слуху;
  • скринінг на онкологію (КТ-дослідження варто зробити кожній людині хоча б раз за життя);
  • увага до симптомів: задишка, біль у грудях, різке схуднення чи порушення пам’яті — сигнал для негайного візиту до лікаря.

Але є речі, які ми можемо робити для своїх близьких щодня: разом вийти на прогулянку, допомогти купити ліки, просто зателефонувати й запитати: «Як ти сьогодні?»

Осіннє меню для серця і довголіття

У літньому віці харчування допомагає лікам.

  • Для м’язів і кісток потрібен білок (риба, пісне м’ясо, бобові, молочні продукти) та кальцій з вітаміном D (сир, йогурт, зелень).
  • Для серця — омега-3 жирні кислоти, горіхи, насіння, ягоди, нерафіновані олії.
  • Для імунітету — часник, цибуля, капуста, яблука, мед.
  • Для душі — теплий борщ, квашені овочі, келих узвару — те, що нагадує про дім.

Турбота як найкращі ліки

Медицина вчить нас: рух, правильне харчування і регулярні обстеження продовжують життя. Але є ще одна річ, яка не менш важлива за ліки. Це — увага і турбота.

Самотність для людей похилого віку часто небезпечніша за хвороби. Вона може призводити до депресії, зниження пам’яті, навіть підвищення ризику серцевих нападів. І тут роль родини безцінна: підтримати, обійняти, вислухати.

Осінь життя може бути яскравою, спокійною і мудрою. День людей похилого віку — це не лише нагадування про вік. Це ще й нагода подумати про майбутнє, яке ми всі колись зустрінемо.

Бо турбота про старших — це турбота про себе в майбутньому.

Олександра Телегузова Олександра Телегузова , лікарка-кардіолог відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут».
