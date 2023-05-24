Люди похилого віку складають третину жертв війни в Україні, – ООН

Деякі з них гинули через те, що їм заборонили приносити ліки або виходити з підвалів.

ООН опублікувала доповідь, згідно з якою близько третини цивільних осіб, убитих у перший рік повномасштабної війни РФ проти Украхни, або 1346 із 4187 задокументованих жертв, були старше 60 років. Деякі гинули через те, що їм заборонили приносити ліки або виходити з підвалів, пише Reuters.

За даними ООН, ця кількість включає лише осіб, чий вік відомий, а реальна кількість жертв значно вища. Близько чверті населення України – люди похилого віку.

Зазначається, що Росія заперечує напади на мирних жителів України.

У звіті згадується, зокрема, випадок у Ягідному в березні 2022 року. 10 людей похилого віку загинули після того, як тижнями були заблоковані в шкільному підвалі після того, як російські війська перетворили будівлю на базу.

Інші люди з обмеженими можливостями пересування не змогли дістатися до безпечного місця, як-от жінка у віці 60 років з ампутованою ногою, яка загинула у пожежі, коли її будинок загорівся після обстрілу.

Росіяни на контрольно-пропускних пунктах в Херсоні минулого року також перешкоджали пересуванням. Кілька людей похилого віку з цукровим діабетом померли через відсутність ліків.

ООН виявила, що люди похилого віку надзвичайно сильно постраждали від відключень електроенергії через російські атаки на критично важливу інфраструктуру з жовтня 2022 року, в результаті чого багато людей опинились у пастці у своїх квартирах на верхньому поверсі, коли їхні ліфти перестали працювати.

Деяких людей довелося евакуювати в поспіху. Багато кого евакуювати не вдалося.

Крім того, люди по обидві сторони лінії фронту відчували труднощі з отриманням пенсій через збій поштових і банківських послуг.

Нагадаємо, минулого тижня ООН повідомило про 23600 вбитих і поранених цивільних українців через російське вторгнення.

"Фактичні втрати, ймовірно, набагато вищі", - заявив координатор ООН із гуманітарних питань.