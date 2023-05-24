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Нідерланди нададуть 260 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

Також Нідерланди проводять військові навчання для Збройних сил.

Нідерланди нададуть 260 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України
Фото: defensie.nl

Нідерланди нададуть 260 млн євро на закупівлю 155 мм артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомляє сайт Міноборони Нідерландів.

Згідно з повідомленням, мова йде про спільну закупівлю для України країнами Євросоюзу. Міністри оборони країн ЄС говорили у Брюсселі про військову підтримку України, розширення виробничих потужностей та нові оборонні проєкти. Тоді міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що Нідерланди виділяють 260 млн євро на спільну закупівлю боєприпасів для України.

Наразі багато українських військових проходить підготовку в рамках навчальної місії ЄС. Станом на кінець травня вже підготовлені близько 15,2 тис. військових Збройних сил, з яких частина готувалася Нідерландами.

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Також під час зустрічі міністри оборони обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, що передбачає виділення 500 млн євро з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Це вкрай необхідно для продовження військової підтримки України та поповнення її власних запасів.

Нагадаємо, на початку квітня уряд Нідерландів виділив пакет допомоги Україні на загальну суму у 274 млн євро. Цей пакет є частиною зарезервованих на підтримку України у поточному році 2,5 млрд євро. 

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