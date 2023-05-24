РФ протягом доби била по девʼяти областях, у Чернігівській через міну загинув цивільний, – ОВА

По Чернігівській області ворог минулої доби стріляв чотири рази. Зафіксовано 40 вибухів. Корюківський та Новгород-Сіверський райони зазнали мінометних та артилерійських обстрілів. Учора в Корюківському районі двоє чоловіків підірвались на міні – один загинув, один травмований, йдеться у зведенні від ОВА станом ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили обстріли Хотінської громади. Били з міномету (чотири вибухи) та АГС – шість вибухів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань. Учора зранку з РФ по околицях Великої Писарівкі росіяни гатили з ракетних систем залпового вогню – чотири вибухи. Було пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автокран, трактор, іншу техніку. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Новослобідська, Білопільська, Юнаківська, Краснопільська громади.

У Запорізькій 102 обстріли здійснив ворог за добу: три авіаудари, сім атак зі безпілотників та 92 артилерійських удари. 23 населені пункти Пологівського та Василівського районів були під вогнем окупанта: Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Степове, Залізничне та інші прифронтові села. На щастя, люди не постраждали. Наразі зафіксовано руйнування 26 цивільних об'єктів – це приватні будинки та квартири. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській вчора під ворожим ударом були Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Агресор гатив з важкої артилерії. Люди не постраждали. Пошкоджений готель та шість приватних будинків. Чотири господарські споруди потрощені, одна зруйнована. Побитий газопровід.

У Луганській ворог намагався штурмувати Білогорівку, наземні атаки росіян підтримувалися артилерією та авіацією, але успіху вони не досягли. Артилерійських та мінометних обстрілів минулої доби зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка. За добу противник здійснив 95 обстрілів (418 снарядів). Ворог продовжує використовувати цивільні медичні заклади у власних цілях. У Центральній районній лікарні Біловодська, яку загарбники перетворили на військовий шпиталь, не залишилося вільних місць – заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості.

У Харківській цієї ночі рятувальники рази гасили пожежі у Великобурлуцькій громаді. У с. Плоске Куп’янського району внаслідок обстрілу горіло приміщення школи, також горіли офісні приміщення адміністративної будівлі та Будинок культури. За попередніми даними, окупанти завдали атаки Shahed-ами. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, Стогнії, Уд, Стрілечої, Глибокого, Мороховеця, Липців, Нескучного, Огірцевого, Гатища, Плетенівки, Вовчанська, Варварівки, Нестерного, Бударки та Землянки. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка і Берестове Харківської області. В Липцях Харківського району внаслідок обстрілів окупантів пошкоджені приватні будинки, вибиті вікна. Потерпілих немає. Орієнтовно після 10.30 ворог завдав інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. У Вовчанську під час обстрілу отримав міно-вибухову травму чоловік 33 років, стан середньої тяжкості. У Липцях внаслідок обстрілу горів гараж, без постраждалих. У Куп’янську звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою, стан середній.

У Донецькій протягом доби росіяни здійснили 24 обстріли, обстріляли 10 населених пунктів. Під обстрілами були Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Карлівка, Миколаївка, Новодмитрівка, Велика Новосілка, Ямпіль. Пошкоджено 25 житлових будинків (з них 10 – багатоквартирних), залізнична колія, приміщення храму, будинок культури, школа, будівля "Укртелеком", приміщення сільської ради, приміщення ПрАТ "АКХЗ". За добу на Донеччині 11 поранених, зокрема дитина.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову, внаслідок чого одна людина постраждала. Пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також пошкоджень зазнали лінії -газо, -електропередач та мережі Інтернет. Наразі все відновлено. Крім того, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 64 обстріли (271 снаряд), з них по Херсону – 11 обстрілів (47 снаряди). Російські військові поцілили у райони 21 населеного пункту області, об‘єкти соціальної інфраструктури у Бериславському районі. Вкотре російська армія бʼє по Козацькому Новокаховської громади. Через ранковий мінометний обстріл загинула 62-річна жінка. Ще двоє людей дістали поранення. Їх шпиталізували. Також окупанти обстріляли Львове Тягинської громади. На жаль, 71-річний чоловік загинув, а 49-річний – дістав поранення. Всього за добу через російську агресію дві людини загинуло, троє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 91 особу.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.