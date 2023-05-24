У Мелітополі росіяни вкрали танк-пам’ятник для реставрації і відправки на фронт

Танк Т-70 був встановлений на честь воїнів-визволителів запорізького райцентру від німецьких військ.

У Мелітополі російські окупанти демонтували танк-пам’ятник Т-70, який після Другої світової війни був встановлений на меморіальному комплексі "Братське кладовище". Радянський танк буде реставрований і відправлений на фронт.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пабліки окупаційної влади Мелітополя.

За їхньою інформацією, відомий мелітопольський пам'ятник – танк Т-70, встановлений десятки років тому на честь героїв-визволителів запорізького райцентру від німецько-фашистських військ, у вівторок був демонтований за вказівкою російських окупантів.

Радянський танк був вивезений з меморіального комплексу "Братське кладовище" "для реставрації та відновлення механізму" бойової машини, нібито в Санкт-Петербург. Місцеві жителі спантеличені рішенням російських окупантів вкрасти мелітопольський танк-пам'ятник.

Легкий танк Т-70 виробляли в 1942-1943 рр., до сьогодні на військових меморіалах у РФ і Україні перебувало 11 і 9 цих бойових машин відповідно.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Збройні сили знищили 3 792 ворожих танки, за минулу добу – три.