Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Мелітополі росіяни вкрали танк-пам’ятник для реставрації і відправки на фронт

Танк Т-70 був встановлений на честь воїнів-визволителів запорізького райцентру від німецьких військ.

У Мелітополі росіяни вкрали танк-пам’ятник для реставрації і відправки на фронт
Танк Т-70 у Мелітополі
Фото: з відкритих джерел

У Мелітополі російські окупанти демонтували танк-пам’ятник Т-70, який після Другої світової війни був встановлений на меморіальному комплексі "Братське кладовище". Радянський танк буде реставрований і відправлений на фронт.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пабліки окупаційної влади Мелітополя.

За їхньою інформацією, відомий мелітопольський пам'ятник – танк Т-70, встановлений десятки років тому на честь героїв-визволителів запорізького райцентру від німецько-фашистських військ, у вівторок був демонтований за вказівкою російських окупантів.

Радянський танк був вивезений з меморіального комплексу "Братське кладовище" "для реставрації та відновлення механізму" бойової машини, нібито в Санкт-Петербург. Місцеві жителі спантеличені рішенням російських окупантів вкрасти мелітопольський танк-пам'ятник.

Легкий танк Т-70 виробляли в 1942-1943 рр., до сьогодні на військових меморіалах у РФ і Україні перебувало 11 і 9 цих бойових машин відповідно.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Збройні сили знищили 3 792 ворожих танки, за минулу добу – три. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies