Головне за день. Вівторок, 23 травня

16 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, Зеленській на передовій, чергова партія військової допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 454-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом упродовж доби на зазначених ділянках фронту відбулось 16 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 травня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, побував на одній з фронтових ділянок, де привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Спершу не розголошувалось, де саме, але згодом на сайті президента уточнили, що Зеленський відвідав смугу оборони Вугледар-Марʼїнка в Донецькій області.

Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ "Донецьк" генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту. Зеленський також зазначив, що в Україні створюють корпус морської піхоти – буде сформовано нові бригади, яких забезпечать сучасною технікою та озброєнням.

Президент вручив державні нагороди.

Докладніше – в новині.

Сьогодні, 23 травня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

“Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів були ключовими темами нашого діалогу”, - йдеться у повідомленні пресслужби Головнокомандувача ЗСУ.

Також Залужний та Каволі обговорили продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Крім того, Залужний розповів колезі про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад.

Серед переданої Україні Німеччиною чергової партії військової допомоги є РЛС, мостоукладчики, безпілотники тощо, повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Зокрема уряд Німеччини передав Україні радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D. Вона забезпечує виявлення і супроводження близько 1,5 тис. цілей (наприклад, крилаті ракети і літаки та вертольоти) в радіусі до 250 км.

Також Німеччина також передала Україні дві мостоукладальні машини Biber та три мобільні системи розмінування.

Україна отримала 46 розвідувальних безпілотників Vector, вісім засобів протидронної боротьби та систему радіоелектронної розвідки, а також шість прикордонних автомобілів, два ваговози 8х6, п’ять сідельних тягачів із напівпричепами, 34 пікапи і вісім ваговозів Zetros.

Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу, повідомила пресслужба Верховної Ради України.

За це рішення проголосували 67 словенських парламентарів, проти - 8.

“Вдячний словенським парламентаріям за ухвалення декларації, яка визнає Голодомор геноцидом Українського народу й вшановує пам'ять жертв цього страшного злочину”, - зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території.

Про це заявив речник президента Південної Африки Вінсент Магвенья, пише Reuters.

“По-перше, це припинення бойових дій. По-друге, це є основою для міцного світу”, − заявив він.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про “мирну ініціативу” 16 травня. До неї, окрім Преторії, долучилися Сенегал, Єгипет, Республіка Конго, Уганда та Замбія.

Очікується, що на початку червня миротворча місія відвідає Київ та Москву.

Зі свого боку посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що президент Володимир Зеленський дуже чітко дав зрозуміти: "Не буде жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів". Водночас вона додала, що “ми приймемо всіх делегатів і поговоримо з ними”.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!