Зеленський приїхав на одну з фронтових ділянок

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, прибув на одну з фронтових ділянок. Він привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це йдеться у Telegram президента. Де саме він побував – поки не розголошується.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну", – зазначив він.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

У квітні президент перебував у Авдіївці Донецької області – місті, що постійно обстрілюється російськими окупантами.