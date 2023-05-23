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Зеленський приїхав на одну з фронтових ділянок

Він привітав бійців із Днем морської піхоти. 

Зеленський приїхав на одну з фронтових ділянок
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 травня, прибув на одну з фронтових ділянок. Він привітав воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

Про це йдеться у Telegram президента. Де саме він побував – поки не розголошується. 

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну", – зазначив він. 

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

У квітні президент перебував у Авдіївці Донецької області – місті, що постійно обстрілюється російськими окупантами. 

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