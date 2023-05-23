Росія за добу атакувала девʼять областей України

По Чернігівській області росіяни за добу стріляли тричі – в Новгород-Сіверський район із мінометів та артилерії, втрат і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська та Шалигинська громади. Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 80 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Новослобідська, Великописарівська громади. У Великописарівській громаді одна людина госпіталізована через осколкове поранення. Обстрілом пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду.

У Запорізькій ворог завдав 94 ударів по 20 населених пунктах: по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці авіаційних, по Малинівці з безпілотника, по Червоному і Білогір'ю з ракетних систем залпового вогню. Крім того, 88 артударів окупанти завдали по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтових селах. На щастя, населення не зачепило. Наразі зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Дніпропетровській вчора ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Застосував важку артилерію. Вдарив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

У Луганській вчора росіяни обстріляли Стельмахівку, Невське та Білогорівку. Ворог знов зосередив свою увагу на Білогорівці, б’є реактивною та ствольною артилерією, атакує з повітря, влаштоває штурми піхотою. За добу противник здійснив 87 обстрілів (392 снаряди). Росіяни влаштували декілька таборів для підготовки мобілізованих – навчають їх за прискореною програмою максимум два тижні на території фермерських господарств між Міловим та Старобільськом.

У Харківській на Слобожанському напрямку росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли н.п. Морозової Долини, Шевченка, Козачої Лопані, Гоптівки, Лук’янців, Зеленого, Стариці, Гатища, Плетенівки, Вовчанська, Варварівки, Нестерного, Бударки та Чугунівки. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка та Берестове. Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено вісім приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранень зазнали дві жінки – 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У Куп’янську від обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 35 років. Ворог завдав ракетного удару системою ЗРК С-300 по району Вязового Харківського району. Дві ракети влучили на відкритій місцевості в поле. Руйнувань та постраждалих немає.

У Донецькій росіяни здійснили 35 обстрілів, під вогнем окупантів було 12 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Тоненьке, Карлівка, Стара Миколаївка, Іванівське, Дружба, Миколаївка, Червоне. Пошкоджено 12 об’єктів: сім житлових будинків, бомбосховище, ЛЕП, будівля СЕС, цивільний автомобіль, лікарня. За добу по області один цивільний загинув, пʼятеро поранених.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили два ворожих ударних БПЛА. Вчора противник здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих та руйнувань.

У Херсонській за добу ворог здійснив 61 обстріл (373 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів. Через ворожі удари по Станіславу загинув 45-річний чоловік. Через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу Качкарівки Бериславського району осколкове поранення дістала 62-літня жінка. Продовжуються ворожі атаки на Козацьке та Веселе Каховського району. Поранень зазнали дві жінки, яких в стані середньої тяжкості було доставлено до лікарні. Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації: вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає. Зі ствольної артилерії атакували Михайлівку Бериславського району, внаслідок чого пошкоджено технічне обладнання на вишці оператора мобільного зв'язку. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, троє дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 47 осіб.

Нагадаємо, за даними Генштабу, загалом протягом минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запоріжської та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети “Іскандер-М” та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".